Uyku sorunu mu yaşıyorsunuz? Yatmadan önce mutlaka yiyin anında uyuyun!

Geceleri uyuyamama sorunu hemen hemen herkesin yaşadığı sorunlardan biri olarak öne çıkıyor. Özellikle bahar aylarında polenlerden dolayı uykusuzluk sorunu artarken İspanyol Kardiyolog Dr. Aurelio Rojas, uyku ilacı etkisi oluşturan o yiyeceği açıkladı.

Modern hayatın temelini oluşturan stres ve düzensiz hayat uyku sorununun yaygınlaşmasına sebep olurken mevsim geçişleri geceleri uykuya dalmayı imkansızlaştırıyor.

UYKU SORUNU MU YAŞIYORSUNUZ? UYKU İLACI GİBİ OLAN O MEYVE!

Geceleri uykuya dalamıyor musunuz? İspanyol Kardiyolog Dr. Aurelio Rojas, uyku sorunu ile başa çıkmak için uyku ilacı etkisi gösteren o meyveyi açıkladı. Dr. Rojas yatmadan önce bir adet kivi yemenin dakikalar içinde uyumaya yardımcı olacağını belirtti.

Kivi uykuya geçiş süresini yarı yarıya artırıyor. Yatmadan bir saat önce kivi tüketmek uyku sorunlarına karşı doğal bir ilaç etkisi gösteriyor.

KİVİ UYKU GETİRİR Mİ?

Kivinin içerisinde bulunan serotonin kısa sürede uykuya dalmaya yardımcı oluyor. Vücuttaki serotonin seviyesi yükseldikçe daha hızlı uykuya geçer ve gece boyunca derin uyuyabilirsiniz.

UYKU İLAÇLARINA ELVEDA

Dr. Rojas, kivinin içerisinde bulunan vitaminlerin bazı uyku ilaçlarıyla kıyaslanabilecek kadar güçlü olduğunu açıkladı. Uyku ilaçlarına nazaran yan etkisi olmayan kivi, uykusuzluk sürecinde doğal ve sağlıklı bir katkı sağlıyor.