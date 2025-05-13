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Uzak Şehir 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir'de Alya'nın annesi Fikriye kanlar içinde kaldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Uzak Şehir 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir&#039;de Alya&#039;nın annesi Fikriye kanlar içinde kaldı
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Kanal D'nin popüler dizisi Uzak Şehir'in 26.bölüm fragmanı arama motorlarında sorgulatılıyor. Son bölümde Alya ve Cihan'ın duygusal sahneleri gündeme otururken Fikriye'nin vurulduktan sonra Alya'nın haykırışları yürek burktu.

Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı sevenleri tarafından araştırılan konular arasında yer aldı. Son bölümde Cihan'ın kardeşi Boran' öldürmek için cezaevine girer. Orada Ecmel ve Halis'in tepesine çöker.

Öte yandan Alya ve Sadakat Hanım arasında gerilim tırmanırken konağın kapısını ateşe veren Alya, büyük bir gözdağı verir. 12 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan Uzak Şehir dizisinin 25. bölümünde Cihan, Bora'nın katilini bulmaya çok yaklaşır.

Uzak Şehir 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir'de Alya'nın annesi Fikriye kanlar içinde kaldı - 1. Resim

UZAK ŞEHİR 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir dizisinin 26.bölümü 19 Mayıs Pazartesi günü yeni bölümüyle seyirciyle buluşuyor. Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı Kanal D web sitesi üzerinden ekranlara geliyor.

Şu an için Uzak Şehir'in 26.bölüm fragmanı yayınlanmadı. Ancak kısa süre içinde izleyicilerin beğenisine sunulması bekleniyor.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Uzak Şehir 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir'de Alya'nın annesi Fikriye kanlar içinde kaldı - 2. Resim

UZAK ŞEHİR FİKRİYE ÖLECEK Mİ?

Uzak Şehir'in 25.bölümünde Fikri'ye Halis tarafından vurulur. O anlarda Alya, annesinin kolları arasında kanlar içinde kalmasına şahit olur. Son anda Halis, Alya'yı vurmak için hedef alsa da Cihan buna izin vermez. Halis de vurulur ve yere yığılır.

Fikriye geçmişte yaptığı hatalar nedeniyle vicdan azabı çeker ve Boran'ın ölümünden her ne kadar istemeden de sorumlu olsa da bu durum onun için taşıyamayacağı bir yük haline gelir. Halis, Fikriye'yi vurmasaydı, Fikriye zaten Halis'i vurmak için çoktan yola çıkmıştı. 

İntikam ateşi ile yanan Fikriye vurulmasıyla hayatını kaybedip kaybetmeyeceği izleyiciler tarafından merak konusu haline geldi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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