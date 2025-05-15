Valeria Marquez öldü mü? Canlı yayınında vuruldu!
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
TikTok fenomeni Valeria Marquez, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında silahlı saldırıya uğradı. Marquez’in canlı yayında kaydettiği anlar Valeria Marquez öldü mü sorusunu gündeme getirdi
Meksika’da yaşayan sosyal medya fenomeni Valeria Marquez güzellik salonunda canlı yayın yaparken vuruldu. Fenomenin son yayın kayıtları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
VALERİA MARQUEZ ÖLDÜ MÜ?
Güzellik tüyolarıyla geniş kitlelere hitap eden Meksikalı Valeria Marquez TikTok’tan açtığı canlı yayını sırasında vurularak öldürüldü. Jalisco eyalet savcılığının raporlarına göre, Valeria Marquez, bir adam tarafından öldürüldü.
VALERİA MARQUEZ KAÇ YAŞINDA?
Açtığı canlı yayın sırasında vurularak öldürülen Valeria Marquez, 23 yaşındaydı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Şeyda Sipahi