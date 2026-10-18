Vali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı?
İstanbul’da geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağışın ardından yaşanan sel felaketi, eğitim öğretimin yeniden başlayacağı 19 Ekim Pazartesi günü için tatil beklentisini gündeme getirdi. Meteoroloji’nin yağış uyarıları ve kentte meydana gelen su baskınları nedeniyle öğrenciler, veliler ve öğretmenler İstanbul Valiliğinden gelecek açıklamalara odaklandı. Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı merak edilirken konuya ilişkin açıklama İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi.
İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın ardından 15 ve 16 Ekim tarihlerinde eğitime ara verilmesi, hafta sonunun ardından okulların açılıp açılmayacağı sorusunu beraberinde getirdi. Özellikle selden etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşlar, yeni bir tatil kararı alınıp alınmayacağını araştırmaya başladı. İstanbul Valisi Davut Gül, pazartesi günü okulların durumuna ilişkin merak edilen soruyu cevapladı. Peki, yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı?
YARIN OKULLAR TATİL Mİ, 19 EKİM PAZARTESİ İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?
İstanbul Valisi Davut Gül 19 Ekim 2026 Pazartesi günü eğitim öğretimin kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı. Paylaşılan açıklama doğrultusunda İstanbul genelinde pazartesi günü için yeni bir okul tatili kararı alınmazken okulların açık olması bekleniyor.
Öğrencilerin ve velilerin muhtemel yeni gelişmeler karşısında İstanbul Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi duyurularını takip etmesi öneriliyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU 19-23 EKİM
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|19 Ekim Pazartesi
|
|13
|18
|68
|81
|
|17
|20 Ekim Salı
|
|14
|20
|58
|83
|
|13
|21 Ekim Çarşamba
|
|12
|21
|71
|96
|
|12
|22 Ekim Perşembe
|
|11
|18
|81
|96
|
|7
|23 Ekim Cuma
|
|13
|19
|73
|95
|
|6