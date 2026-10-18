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Vali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı?

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Vali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı?
Başlık ResmiYarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbulda okullar tatil olacak mı?

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağışın ardından yaşanan sel felaketi, eğitim öğretimin yeniden başlayacağı 19 Ekim Pazartesi günü için tatil beklentisini gündeme getirdi. Meteoroloji’nin yağış uyarıları ve kentte meydana gelen su baskınları nedeniyle öğrenciler, veliler ve öğretmenler İstanbul Valiliğinden gelecek açıklamalara odaklandı. Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı merak edilirken konuya ilişkin açıklama İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi.

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İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın ardından 15 ve 16 Ekim tarihlerinde eğitime ara verilmesi, hafta sonunun ardından okulların açılıp açılmayacağı sorusunu beraberinde getirdi. Özellikle selden etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşlar, yeni bir tatil kararı alınıp alınmayacağını araştırmaya başladı. İstanbul Valisi Davut Gül, pazartesi günü okulların durumuna ilişkin merak edilen soruyu cevapladı. Peki, yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı?

Vali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı?
Başlık ResmiVali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ, 19 EKİM PAZARTESİ İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

İstanbul Valisi Davut Gül 19 Ekim 2026 Pazartesi günü eğitim öğretimin kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı. Paylaşılan açıklama doğrultusunda İstanbul genelinde pazartesi günü için yeni bir okul tatili kararı alınmazken okulların açık olması bekleniyor.

Öğrencilerin ve velilerin muhtemel yeni gelişmeler karşısında İstanbul Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi duyurularını takip etmesi öneriliyor.

Vali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı?
Başlık ResmiVali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı?

İSTANBUL HAVA DURUMU 19-23 EKİM

TARİHTAHMİN EDİLEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHız
19 Ekim Pazartesi
Vali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı?
Başlık ResmiVali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı?
13186881
Vali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı?
Başlık ResmiVali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı?
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20 Ekim Salı
Vali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı?
Başlık ResmiVali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı?
14205883
Vali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı?
Başlık ResmiVali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı?
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21 Ekim Çarşamba
Vali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı?
Başlık ResmiVali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı?
12217196
Vali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı?
Başlık ResmiVali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı?
12
22 Ekim Perşembe
Vali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı?
Başlık ResmiVali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı?
11188196
Vali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı?
Başlık ResmiVali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı?
7
23 Ekim Cuma
Vali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı?
Başlık ResmiVali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı?
13197395
Vali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı?
Başlık ResmiVali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı?
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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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