İstanbul’da geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağışın ardından yaşanan sel felaketi, eğitim öğretimin yeniden başlayacağı 19 Ekim Pazartesi günü için tatil beklentisini gündeme getirdi. Meteoroloji’nin yağış uyarıları ve kentte meydana gelen su baskınları nedeniyle öğrenciler, veliler ve öğretmenler İstanbul Valiliğinden gelecek açıklamalara odaklandı. Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı merak edilirken konuya ilişkin açıklama İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi.

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İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın ardından 15 ve 16 Ekim tarihlerinde eğitime ara verilmesi, hafta sonunun ardından okulların açılıp açılmayacağı sorusunu beraberinde getirdi. Özellikle selden etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşlar, yeni bir tatil kararı alınıp alınmayacağını araştırmaya başladı. İstanbul Valisi Davut Gül, pazartesi günü okulların durumuna ilişkin merak edilen soruyu cevapladı. Peki, yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı?

Vali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ, 19 EKİM PAZARTESİ İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

İstanbul Valisi Davut Gül 19 Ekim 2026 Pazartesi günü eğitim öğretimin kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı. Paylaşılan açıklama doğrultusunda İstanbul genelinde pazartesi günü için yeni bir okul tatili kararı alınmazken okulların açık olması bekleniyor.

Öğrencilerin ve velilerin muhtemel yeni gelişmeler karşısında İstanbul Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi duyurularını takip etmesi öneriliyor.

Vali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı?

İSTANBUL HAVA DURUMU 19-23 EKİM

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 19 Ekim Pazartesi Vali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı? 13 18 68 81 Vali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı? 17 20 Ekim Salı Vali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı? 14 20 58 83 Vali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı? 13 21 Ekim Çarşamba Vali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı? 12 21 71 96 Vali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı? 12 22 Ekim Perşembe Vali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı? 11 18 81 96 Vali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı? 7 23 Ekim Cuma Vali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı? 13 19 73 95 Vali Gül açıkladı! Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı? 6

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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