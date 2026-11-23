Olumsuz hava koşulları sebebi ile vatandaşlar ''Vapur seferleri iptal mi?'' merak ederken 23 Kasım Pazartesi Şehir Hatları, İDO ve BUDO iptal seferler de araştırılmaya başlandı. Şehir Hatları'nın çok sayıda hattında seferler durdurulurken, İDO ve BUDO'nun Bursa, Yalova, Armutlu ve İstanbul bağlantılı seferlerinde de iptaller meydana geldi.

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İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını aksattı. 23 Kasım 2026 Pazartesi günü Şehir Hatları, İDO ve BUDO tarafından çok sayıda sefer iptal edilirken, bazı Şehir Hatları güzergahlarında ise geçici düzenlemeye gidildi. Deniz yoluyla ulaşım sağlayacak vatandaşlar, güncel iptal ve değişiklik duyurularını takip etmeye başladı. Peki, 23 Kasım vapur seferleri iptal mi, hangi seferler yapılamıyor? Şehir Hatları, İDO ve BUDO iptal seferleri hangileri?

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Vapur seferleri iptal mi? 23 Kasım Pazartesi Şehir Hatları, İDO ve BUDO iptal seferler

ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFERLER 23 KASIM 2026

•⁠ ⁠23 Kasım 2026: Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı

•⁠ ⁠23 Kasım 2026: Adalar-Beşiktaş Hattı

•⁠ ⁠23 Kasım 2026: Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı

•⁠ ⁠23 Kasım 2026: Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı

•⁠ ⁠23 Kasım 2026: Kabataş-Kadıköy-Adalar-Bostancı Hattı

•⁠ ⁠23 Kasım 2026: Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy Hattı

•⁠ ⁠23 Kasım 2026: Kadıköy-Karaköy-Eminönü Hattı

•⁠ ⁠23 Kasım 2026: Kısa Boğaz Turu

•⁠ ⁠23 Kasım 2026: Kadıköy-Beşiktaş Hattı

•⁠ ⁠23 Kasım 2026: Kadıköy-Kabataş Hattı

•⁠ ⁠23 Kasım 2026: Kabataş-Beşiktaş-Kuzguncuk-Çengelköy Hattı (Kuzguncuk ve Beşiktaş uğramaları)

•⁠ ⁠23 Kasım 2026: Kadıköy-Haliç Hattı

•⁠ ⁠23 Kasım 2026: Beykoz-Sarıyer Hattı

•⁠ ⁠23 Kasım 2026: Bostancı-Adalar Ring Hattı

Şehir Hatları güzergah değişiklikleri:

•⁠ ⁠23 Kasım 2026 – İkinci bir duyuruya kadar: Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı, Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek güzergahında yapılacak.

•⁠ ⁠23 Kasım 2026 – İkinci bir duyuruya kadar: Aşiyan-Üsküdar Hattı, Bebek-Üsküdar güzergahında yapılacak.

Vapur seferleri iptal mi? 23 Kasım Pazartesi Şehir Hatları, İDO ve BUDO iptal seferler

İDO İPTAL SEFERLER 23 KASIM 2026

•⁠ ⁠23 Kasım 2026, saat 17.00: Yalova-Pendik

•⁠ ⁠23 Kasım 2026, saat 17.00: Pendik-Yalova

•⁠ ⁠23 Kasım 2026, saat 17.35: Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

•⁠ ⁠23 Kasım 2026, saat 17.45: Yenikapı-Yalova

•⁠ ⁠23 Kasım 2026, saat 17.45: Yalova-Yenikapı

•⁠ ⁠23 Kasım 2026, saat 18.00: Kadıköy-Yenikapı-Bandırma

•⁠ ⁠23 Kasım 2026, saat 18.30: Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

Vapur seferleri iptal mi? 23 Kasım Pazartesi Şehir Hatları, İDO ve BUDO iptal seferler

BUDO İPTAL SEFERLERİ 23 KASIM 2026

•⁠ ⁠23 Kasım 2026, saat 07.00: Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)

•⁠ ⁠23 Kasım 2026, saat 08.00: İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)

•⁠ ⁠23 Kasım 2026, saat 09.30: Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)

•⁠ ⁠23 Kasım 2026, saat 09.30: Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)

•⁠ ⁠23 Kasım 2026, saat 10.00: Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş)

•⁠ ⁠23 Kasım 2026, saat 11.30: İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)

•⁠ ⁠23 Kasım 2026, saat 11.30: İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas)

•⁠ ⁠23 Kasım 2026, saat 13.00: Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)

•⁠ ⁠23 Kasım 2026, saat 16.00: Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)

•⁠ ⁠23 Kasım 2026, saat 16.30: İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)

•⁠ ⁠23 Kasım 2026, saat 19.00: Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)

•⁠ ⁠23 Kasım 2026, saat 19.30: İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)

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