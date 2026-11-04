4-5 Kasım 2026 tarihlerinde deniz yoluyla seyahat edecek vatandaşlar vapur ve deniz otobüsü seferlerinde iptal olup olmadığını araştırıyor. Şimdi ise ''4-5 Kasım Şehir Hatları, İDO, BUDO seferleri iptal mi oldu?'' ve ''Vapur seferleri iptal mi?'' soruları gündemde.

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4-5 Kasım 2026 tarihlerinde olumsuz hava koşullarının deniz ulaşımına etkisi gündemdeki yerini korurken, İDO'nun açıkladığı iki sefer iptali dikkat çekti. Şehir Hatları ve BUDO'nun da iptal edilen seferleri olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, vapur seferleri iptal mi? 4-5 Kasım Şehir Hatları, İDO, BUDO seferleri iptal mi oldu?

Vapur seferleri iptal mi? 4-5 Kasım Şehir Hatları, İDO, BUDO seferleri iptal mi oldu?

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

4-5 Kasım 2026 tarihlerinde deniz ulaşımını kullanacak vatandaşlar, seferlerde iptal olup olmadığını araştırıyor. Paylaşılan resmi duyurulara göre İDO'nun iki seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO ve Şehir Hatları'nın iptal sefer ekranlarında ise yeni bir iptal kaydı bulunmuyor.

Vapur seferleri iptal mi? 4-5 Kasım Şehir Hatları, İDO, BUDO seferleri iptal mi oldu?

4-5 KASIM ŞEHİR HATLARI, İDO, BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

İDO olumsuz hava koşulları nedeniyle iki seferin iptal edildiğini duyurdu. 4 Kasım Çarşamba günü saat 18.00'de yapılması planlanan Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferi gerçekleştirilmeyecek. 5 Kasım Perşembe günü saat 07.45'teki Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi de iptal edildi.

Şehir Hatları ve BUDO seferlerinde ise iptal kararı henüz alınmadı.

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