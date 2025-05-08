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Vatikan nerede? Vatikan ülke mi, devlet mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Vatikan nerede? Vatikan ülke mi, devlet mi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Vatikan, Katolik inancının merkezi olarak gösterilen, bağımsız bir devlet statüsüne sahip olan, Roma şehir devletinin içinde yer alan bir ülkedir. Yüzölçümü ve nüfusu bakımından dünyanın en küçük bağımsız ülke olma özelliğine sahiptir. Devlet başkanı, Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri olan Papa'dır.

Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Francis'in 88 yaşında hayatını kaybetmesi üzerine Vatikan en çok aratılan konulardan biri oldu.

Gerek tarihi gerekse dini önemiyle büyük bir mirasa sahip olan Vatikan, Katolik Kilisesi'nin merkezi olarak büyük bir öneme sahiptir. Avrupa kıtasında yer alan Vatikan'ın resmi dili Latince ve İtalyancadır. 

Dünyanın en küçük ülke olma özelliğiyle vize gereksinimi bulunmamaktadır. Vatikan bir ülke mi, nerede bulunuyor? İşte tüm merak edilen sorunların cevapları...

Vatikan nerede? Vatikan ülke mi, devlet mi? - 1. Resim

VATİKAN DEVLET Mİ, NEREYE BAĞLI?

Vatikan, tarihi ve dini değerleriyle ön plana çıkan dünyaca tanınan bir bölgedir. Bağımsız bir devlet olarak kabul edilen Vatikan İtalya'nın başkenti Roma'nın sınırları içinde yer almaktadır.

Papa’nın idaresinde yönetilen Vatikan,  dünyanın en küçük devleti, Katolik Kilisesi’nin merkezidir.

Vatikan nerede? Vatikan ülke mi, devlet mi? - 2. Resim

VATİKAN'IN DEVLET YAPISI NASILDIR?

İtalya ile 11 Şubat 1929 yılında imzalanan Lateran Anlaşması, Vatikan Şehir Devleti'nin bağımsızlığını sağlamış ve her iki ülkenin egemenlik haklarını düzenlemiştir.

Vatikan teokratik bir devlettir ve seçim yapılmaz. Papa hem devlet başkanı hem de tüm dünyadaki Katoliklerin ruhani lideridir. Devlet işleri ise Devlet Sekreterliği aracılığıyla yürütülmektedir.

Bu sekreterlik, Devlet Sekreteri, Genel İşler Sekreteri ve Devletlerle İlişkiler Sekreteri'nden oluşur. Ayrıca 9 Kongregasyon, 6 Konsey ve 3 Dikaster, dini ve idari alanlarda Bakanlıkları oluşturur. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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