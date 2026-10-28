İtalya Serie A’da futbol heyecanı, Venezia ile Inter arasında oynanacak kritik mücadeleyle sürüyor. Ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Inter, deplasmanda üç puan alarak başarılı grafiğini devam ettirmeyi hedefliyor. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Venezia ise güçlü rakibi karşısında sahasında puan arayacak. Peki, Venezia-Inter maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? İşte canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...

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Inter, ligin ilk 8 haftasında ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Geride kalan maçlarda 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Milano ekibi, topladığı 22 puanla zirve yarışında güçlü bir konumda. Ev sahibi Venezia, ligin ilk 8 haftasında istediği sonuçları alamadı. Bu süreçte yalnızca 1 galibiyet elde edebilen ekip, 3 puanda kalarak puan tablosunun son sırasında yer aldı. Peki, Venezia-Inter maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman?

VENEZİA-INTER MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Venezia-Inter maçı S Sport Plus platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak izlenebilecek.



Venezia-Inter maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? Muhtemel 11 maç kadrosu

VENEZİA-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Venezia ile Inter, İtalya Serie A’nın 9. haftasında 28 Ekim 2026 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. İki takımın puan mücadelesi, Türkiye saatiyle 20.30’da başlayacak.



Venezia-Inter maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? Muhtemel 11 maç kadrosu

VENEZİA-INTER MAÇININ HAKEMİ KİM?

Venezia ile Inter arasındaki Serie A karşılaşmasını Luca Pairetto yönetecek. Pairetto’nun yardımcı hakemleri Filippo Meli ve Marco Ceccon olacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Francesco Fourneau görev yapacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda ise Giacomo Camplone bulunacak.



Venezia-Inter maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? Muhtemel 11 maç kadrosu

VENEZİA-INTER MUHTEMEL 11

Venezia: F. Stanković, R. Halhal, S. Sohm, J. Schingtienne, K. Pérez, J. Yeboah, A. Hainaut, P. Helgason, M. Moreno, A. Adams, P. Mazzocchi

Inter: D. Spence, C. Augusto, A. Bonny, P. Sučić, I. Provedel, A. Stanković, Y. Bisseck, F. P. Esposito, P. Zieliński, A. Bastoni, F. Dimarco

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