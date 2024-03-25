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Haberler > Haberler > Vergi uzmanı, Milyoner'de 5 milyonluk soruyu bilen Berk Göktaş'ın eline geçecek net tutarı açıkladı

Vergi uzmanı, Milyoner'de 5 milyonluk soruyu bilen Berk Göktaş'ın eline geçecek net tutarı açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Vergi uzmanı, Milyoner&#039;de 5 milyonluk soruyu bilen Berk Göktaş&#039;ın eline geçecek net tutarı açıkladı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon TL'lik final sorusunu bilerek ilk kez 5 milyon TL'lik ödülü kazanan Berk Göktaş Türkiye'nin gündemine yerleşti. Berk Göktaş isimli yarışmacının vergiler çıktıktan sonra ne kadar para kazanacağı ise merak konusu oldu. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl bu soruyu cevapladı. İşte Milyoner'de 5 milyonluk soruyu bilen Berk Göktaş'ın eline geçecek net tutar...

ATV ekranlarında yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soru ilk kez açıldı.  Kim Milyoner Olmak İster'de Berk Göktaş, 5 Milyon TL’yi kazanan ilk yarışmacı oldu. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında ilk kez 5 milyon liralık soruyu doğru yanıtlayan Berk Göktaş'ın eline geçecek net tutarı hesapladı. İşte detaylar...

Vergi uzmanı Milyoner'de 5 milyonluk soruyu bilen Berk Göktaş'ın eline geçecek net tutarı açıkladı - 1. Resim

BERK GÖKTAŞ'IN ELİNE NE KADAR PARA KALACAK?

Milyoner'de 5 milyonluk soruyu bilen Berk Göktaş'ın kazandığı 5 Milyon TL'nin 5'te 1'i vergiye gidecek. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya üzerinden Berk Göktaş'ın eline geçecek net tutarı açıkladı.

Bingöl, X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kim Vergiler Dahil Milyoner Olmak İster(!) adlı yarışmada #5MilyonlukSoru yu bilen arkadaşın eline bu yıl için net [5.000.000 - ((5.000.000? - 37.059? istisna) x %20 İntikal Vergisi Kesintisi) =] 4.007.411? geçecektir. Bizden söylemesi…" dedi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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