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Haberler > Magazin > Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödül alan Berk Göktaş kazandığı parayla ne yapacağını açıkladı

Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödül alan Berk Göktaş kazandığı parayla ne yapacağını açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarında yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner İster’de 5 milyon TL’lik büyük ödülü kazanan Berk Göktaş, kazandığı parayla ne yapacağını tek tek açıkladı.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster’in dün akşam yayınlanan bölümüne 19 yaşındaki Berk Göktaş damga vurdu. 5 milyon TL’lik soruya doğru cevap vererek büyük ödülü alan Göktaş, parayla neler yapmak istediğini anlattı.

Kim Milyoner Olmak İster’in 1079. bölümündeki gösterdiği performansla herkesi ekran başına kilitleyen Berk Göktaş, yarışma sonrası röportaj verdi.

Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödül alan Berk Göktaş kazandığı parayla ne yapacağını açıkladı - 1. Resim

“KAYBETSEYDİM ÜZÜLMEYECEKTİM”

“Yarışmayı kazanmak sana neler hissettirdi? Farklı bir sonuç olsa neler yaşardın?” sorusunu cevaplayan Göktaş şöyle konuştu:

“Kelimeler yetersiz kalıyor. Tek diyebileceğim şey umarım herkes bu mutluluğu, bu duyguyu yaşar. Kaybetseydim üzüntü hissetmeyecektim, fakat böyle bir his oluşmayacaktı içimde. Çünkü her zaman aklımda ‘keşke’ kalacaktı. Ben aklımda ve hayatımda keşke kalmamasını da aslında ilke edinen bir insanım. O yüzden o keşke’nin aklımda kalması beni yoracaktı ama böyle olunca durum tabii değişti. Şu an çok mutluyum.”

Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödül alan Berk Göktaş kazandığı parayla ne yapacağını açıkladı - 2. Resim

“YURT DIŞINDA YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ ALACAĞIM”

“Kazandığın ödül ile yapacaksın?” sorusu karşısında ise yapmak istediklerinden bahsetti:

“Bu ödülle yurt dışındaki yüksek lisans eğitimlerimi gerçekleştirmeyi planlıyorum. Bunun dışında da yurt dışında gezip görmeyi çok seviyorum. Yurt dışında görmediğim ülkeleri görmek istiyorum. Oradaki teknolojiler ve oradaki kültürü tanımak, dünyadaki problemlere çözüm olmak ve teknolojik olarak bir yorum getirmeyi amaçlıyorum. Kendi adıma kültürü ve bilgi birikimimi daha fazla arttırmayı planlıyorum. Buna yönelik hem şey yurtdışı gezisi şeklinde değerlendireceğim parayı hem de dediğim gibi eğitimime harcayacağım.”

“Bu yarışmayı katılacaklara tavsiyelerin neler?” diye sorulan Göktaş “Asla hayallerinden vazgeçmesinler, kalplerinin sesini dinlesinler ve hiçbir zaman meraklarını yitirmesinler” dedi.

MİLYONER BERK GÖKTAŞ KİMDİR?

Berk Göktaş 19 yaşında, aslen Çanakkaleli ve İstanbul’da yaşıyor. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Göktaş, YKS’de 71’inci olmuş. Fizik ve uzay alanlarına ilgisi olan genç isim, yarışmadan kazanacağı ödülle yurt dışında yüksek lisans yapmak istiyor.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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