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WhatsApp Web çöktü mü? Kullanıcılar hata bildiriyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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WhatsApp Web çöktü mü? Kullanıcılar hata bildiriyor
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp Web uygulamasında sorun yaşanıyor. Dizüstü veya masaüstü bilgisayarlardan girilen WhatsApp Web çöktü mü, neden açılmıyor konuları gündeme geldi. Kullanıcılar hata bildirirken karekod girişinde 'Beklenmeyen hata' uyarısı veriliyor.

Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp'ın Web uygulamasında bugün saatleri itibarıyla sorun bildirildi. 5 Ağustos WhatsApp Web çökme raporları kullanıcılar tarafından kontrol edilirken WhatsApp Web çöktü mü? araştırılıyor. 

WHATSAPP WEB ÇÖKTÜ MÜ? 

WhatsApp'a Web uygulaması üzerinde giren kullanıcılar "WhatsApp Web çöktü mü",  "WhatsApp Web'e giriş yapamıyorum, neden açılmıyor" bildirimlerinde bulunuyor. 

Downdetector 5 Ağustos hata raporlarına göre WhatsApp'ta özellikle internet sitesi kaynaklı sorunlar yaşadığı bildiriliyor. 

WhatsApp Web çöktü mü? Kullanıcılar hata bildiriyor - 1. Resim

WHATSAPP WEB ERİŞİM SORUNU

WhatsApp Web üzerinden karekodla uygulamaya bağlanmaya çalışan kullanıcılar bağlantı sorunları yaşadığını bildiriyor. "Beklenmeyen bir sorun nedeniyle çıkış yapıldı." hatasıyla karşılaşan kullanıcılar, hata bildiriminde bulunurken şirketten konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. 

WhatsApp Web çöktü mü? Kullanıcılar hata bildiriyor - 2. Resim

WHATSAPP WEB NEDİR NASIL KULLANILIR?

WhatsApp Web, cep telefonundaki WhatsApp uygulamasını bilgisayar tarayıcısı üzerinden kullanmayı sağlar. 

Telefonunla senkronize çalışan WhatsApp Web, mesajlar, medya dosyaları ve bildirimler anlık olarak tarayıcıda da görünür.

Uygulama indirmen gerekmeden, internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan erişilebilir. 

WhatsApp Web çöktü mü? Kullanıcılar hata bildiriyor - 3. Resim

Hali hazırda WhatsApp uygulamasına erişimi olan akıllı telefon kullanıcıları, web tarayıcısında WhatsApp Web sayfasına girebilir. 

Ardından şu adımlar takip edilir:

Android: Sağ üst köşedeki üç noktaya dokun → Bağlı Cihazlar → Cihaz Bağla

iPhone: Ayarlar menüsüne gir → Bağlı Cihazlar → Cihaz Bağla

Telefon kamerasıyla bilgisayar ekranındaki QR kodu tara.

Tarama tamamlandığında WhatsApp Web otomatik olarak açılır ve tüm sohbetlerine tarayıcıdan erişebilirsin.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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