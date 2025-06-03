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Witcher 4 ne zaman çıkıyor? Witcher 4 ilk tanıtım videosu yayında!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Witcher 4 ne zaman çıkıyor? Witcher 4 ilk tanıtım videosu yayında!
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Oyun dünyasının en merakla beklenen yapımlarından biri olan The Witcher 4 için gelişmeler takip ediliyor. CD Projekt RED yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda hem oyunun geliştirme süreci hem de muhtemel çıkış takvimi hakkında ilk kez net bilgiler verdi. Yıllardır sessizliğini koruyan seri, nihayet resmen geri dönmeye hazırlanıyor.

WITCHER 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

CD Projekt RED uzun süredir sessizliğini koruyan The Witcher serisinin yeni oyunuyla ilgili sonunda net bilgiler paylaştı. Yatırımcılarla gerçekleştirilen son toplantıda şirketin gelecek planları masaya yatırılırken, en çok merak edilen konu olan The Witcher 4’ün çıkış tarihi hakkında önemli açıklamalarda bulunuldu.

Witcher 4 ne zaman çıkıyor? Witcher 4 ilk tanıtım videosu yayında! - 1. Resim

Yapılan duyuruya göre yeni Witcher oyunu 2026 yılı içerisinde piyasaya sürülmeyecek. Stüdyo 2027 yılı için olumlu sinyaller verdi.

Yaşanan gelişme serinin hayranlarını heyecanlandırırken serinin yeni oyun için biraz daha beklenmesi gerektiğini de göstermiş oldu. CD Projekt RED geçmişte Cyberpunk 2077’de yaşanan sıkıntıların benzerinin tekrarlanmasını istemiyor. Bu nedenle de geliştirme sürecinin aceleye getirilmeyeceği ve kusursuz bir deneyim sunulacağı açıklandı.

Witcher 4 ne zaman çıkıyor? Witcher 4 ilk tanıtım videosu yayında! - 2. Resim

THE WITCHER 4 TANITIM VİDEOSU SES GETİRDİ!

Uzun süredir beklenen The Witcher 4 nihayet ilk kez detaylı bir tanıtımla karşımıza çıktı. State of Unreal etkinliğinde yayınlanan oynanış videosu oyun dünyasında büyük yankı uyandırdı. Yayınlanan görüntülerde, serinin sevilen karakterlerinden Ciri’nin başrolde olduğu görülüyor.

Oyuncular Ciri'nin karlı bir bölgeden geçerek küçük bir yerleşim yerine giriş yaptığı sahnelerle oyunun atmosferini ilk kez deneyimleme şansı yakaladı.

Tanıtım videosu görsel kalite açısından oldukça iddialı bir seviyede. CD Projekt RED’in yaptığı açıklamaya göre video standart bir PlayStation 5 üzerinde, Ray Tracing açık şekilde ve 60 FPS hızında kaydedildi.

Witcher 4 ne zaman çıkıyor? Witcher 4 ilk tanıtım videosu yayında! - 3. Resim

Görüntülerde dikkat çeken bir başka detay ise oyundaki açık dünyanın ne denli canlı ve kalabalık olduğu. Tıpkı GTA 6 fragmanlarında olduğu gibi çevredeki NPC sayısı ve etkileşimler oldukça yoğun.

The Witcher 4’ün önceki oyunlarda olduğu gibi yaşayan ve gerçekçi bir dünya sunma hedefini bu kez daha da ileriye taşıdığı görülüyor. CD Projekt RED’in etkileyici tanıtımı, yalnızca serinin takipçilerini değil, tüm oyun camiasını heyecanlandırmayı başardı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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