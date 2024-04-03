Yaban Çiçekleri 3'üncü bölümüyle final yapıyor

Başrollerinde Akın Akınözü ile Aslıhan Malbora'nın olduğu Yaban Çiçekleri dizisi final kararı aldı.

ATV ekranlarında yayınlanan dizinin çekimleri Ayvalık'ta yapılıyordu.

O3 Medya imzalı yapım reytinglerde beklenilen karşılığı bulmadı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi Tüm Seyirciler'de 1.57 reytingle 27., AB’de 0.60 reytingle 44. ve ABC1’de ise 1.25 reytingle 30. olunca dizinin devam etmemesi kararı alındı.

Yaban Çiçekleri, 8 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak 3. bölümüyle final yapacak.

Yönetmen koltuğunda Zeynep Günay'ın oturduğu dizinin senaryosu Serkan Yörük tarafından kaleme alınıyor.

Dizi, yıllar önce ayrılan Kılıç ve Ela'nın acı bir kayıp sonrası yeniden buluşmasını anlatır. Ailelerinin kendilerinden sakladıkları sırlar, acı kayıplarla ve engellerle mücadelelerini anlatıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda;

Aslıhan Malbora,

Akın Akınözü,

Büşra Pekin,

Halil Babür,

Arif Pişkin,

Bige Önal,

Tilbe Saran bulunuyor.