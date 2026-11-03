Yarın okullar tatil mi sorusu, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 4 Kasım 2026 Çarşamba günü için yaptığı sağanak ve fırtına uyarılarının ardından öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alıyor. İstanbul, İzmir ve Bursa'nın da aralarında bulunduğu 21 il için sarı, Hatay ve Osmaniye için turuncu kodlu uyarı verildi. Olumsuz hava koşullarının beklendiği kentlerde valiliklerin okul tatili kararları yakından takip ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Kasım Çarşamba günü Türkiye'nin birçok bölgesinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Marmara ve Batı Karadeniz'de rüzgarın yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken bazı illerde sel, su baskını ve ulaşımda aksama riski bulunuyor. Uyarıların ardından öğrenciler ve veliler, hangi illerde eğitime ara verileceğini ve okulların açık olup olmayacağını araştırmaya başladı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

4 Kasım 2026 Çarşamba günü için okulların tatil edildiğine ilişkin bir karar bulunmuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 23 il için yaptığı sarı ve turuncu kodlu uyarıların ardından gözler valiliklerden gelecek açıklamalara çevrildi.

Meteorolojinin değerlendirmelerine göre Hatay ve Osmaniye'de çok kuvvetli ve şiddetli yağış riski bulunuyor. Adana, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce ise sarı kodlu uyarı verilen iller arasında yer alıyor. Kuvvetli yağışların özellikle ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtilirken alınabilecek tatil kararları için valiliklerin resmi duyurularının takip edilmesi gerekiyor.

Yarın okullar tatil mi? 4 Kasım okulların tatil durumu

4 KASIM ÇARŞAMBA OKUL VAR MI, DERS YAPILACAK MI?

4 Kasım Çarşamba günü, Milli Eğitim Bakanlığının 2026 ve 2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre normal ders günü olarak yer alıyor. Bu nedenle valilikler tarafından ayrıca tatil kararı alınmayan il ve ilçelerde okullarda eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Kasım'dan itibaren Türkiye'nin batı kesimlerinden başlayarak hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını açıkladı. Sağanak yağışların yanı sıra kuzey ve doğu bölgelerin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülebileceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yerel kuvvetli sağanak, Marmara ve Batı Karadeniz'de ise saatte 50 ila 70 kilometre hıza ulaşabilen rüzgar bekleniyor. Hatay ve Osmaniye'de yağışların yerel olarak şiddetlenmesi öngörülürken öğrenciler ve velilerin muhtemel yeni tatil kararlarını il valiliklerinin resmi açıklamalarından takip etmesi gerekiyor.

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