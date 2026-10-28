29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yayımladığı son tahminlere göre İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa başta olmak üzere birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte, 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu...

Kaydet a- | +A

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzüyle birlikte yağışlı hava etkili olacak. Yağışların büyük bölümünün sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Peki, yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu nasıl olacak?

Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu

YARIN YAĞMUR VAR MI?

Marmara'nın kuzey ve batı kesimleri, Muğla ve Antalya çevreleri, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay ile Doğu Anadolu'nun güneybatısındaki bazı illerde kuvvetli yağış ihtimali bulunuyor. Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevreleriyle Kahramanmaraş'ın batısında da yerel olarak kuvvetli sağanaklar görülebilecek.

Antalya'nın doğu ilçelerinde, Mersin genelinde ve Adana'nın batı kesimlerinde yağışın zaman zaman çok kuvvetli ve şiddetli olması öngörülüyor.

Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu

29 EKİM İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, ANTALYA, BURSA HAVA DURUMU

İSTANBUL HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 29 Ekim Perşembe Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 14 17 88 95 Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 22 30 Ekim Cuma Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 14 16 79 91 Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 19 31 Ekim Cumartesi Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 13 17 72 84 Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 15 01 Kasım Pazar Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 13 19 74 91 Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 16 02 Kasım Pazartesi Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 15 19 72 91 Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 16

ANKARA HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 29 Ekim Perşembe Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 9 14 85 96 Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 6 30 Ekim Cuma Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 8 17 71 96 Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 8 31 Ekim Cumartesi Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 8 17 73 96 Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 6 01 Kasım Pazar Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 8 18 59 96 Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 6 02 Kasım Pazartesi Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 7 18 57 95 Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 4

İZMİR HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 29 Ekim Perşembe Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 13 22 64 96 Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 10 30 Ekim Cuma Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 13 23 60 96 Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 7 31 Ekim Cumartesi Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 13 21 70 94 Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 7 01 Kasım Pazar Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 13 21 71 96 Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 5 02 Kasım Pazartesi Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 13 22 65 96 Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 7

ANTALYA HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 29 Ekim Perşembe Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 15 18 86 96 Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 13 30 Ekim Cuma Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 14 23 59 93 Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 9 31 Ekim Cumartesi Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 16 21 77 95 Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 7 01 Kasım Pazar Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 17 21 71 95 Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 9 02 Kasım Pazartesi Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 15 24 52 95 Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 10

BURSA HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 29 Ekim Perşembe Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 13 19 83 96 Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 7 30 Ekim Cuma Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 12 17 93 96 Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 5 31 Ekim Cumartesi Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 11 19 80 96 Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 5 01 Kasım Pazar Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 10 20 78 95 Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 4 02 Kasım Pazartesi Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 11 21 72 93 Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 5

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala