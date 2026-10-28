Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Giriş: 28 Ekim, 2026 - 20:49 | Güncelleme: 28 Ekim, 2026 - 20:49
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yayımladığı son tahminlere göre İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa başta olmak üzere birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte, 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu...
Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzüyle birlikte yağışlı hava etkili olacak. Yağışların büyük bölümünün sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Peki,
yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu nasıl olacak?
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
YARIN YAĞMUR VAR MI?
Marmara'nın kuzey ve batı kesimleri, Muğla ve Antalya çevreleri, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay ile Doğu Anadolu'nun güneybatısındaki bazı illerde kuvvetli yağış ihtimali bulunuyor. Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevreleriyle Kahramanmaraş'ın batısında da yerel olarak kuvvetli sağanaklar görülebilecek.
Antalya'nın doğu ilçelerinde, Mersin genelinde ve Adana'nın batı kesimlerinde yağışın zaman zaman çok kuvvetli ve şiddetli olması öngörülüyor.
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
29 EKİM İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, ANTALYA, BURSA HAVA DURUMU İSTANBUL HAVA DURUMU
TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 29 Ekim Perşembe
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
14 17 88 95
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
22 30 Ekim Cuma
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
14 16 79 91
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
19 31 Ekim Cumartesi
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
13 17 72 84
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
15 01 Kasım Pazar
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
13 19 74 91
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
16 02 Kasım Pazartesi
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
15 19 72 91
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
16 ANKARA HAVA DURUMU
TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 29 Ekim Perşembe
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
9 14 85 96
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
6 30 Ekim Cuma
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
8 17 71 96
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
8 31 Ekim Cumartesi
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
8 17 73 96
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
6 01 Kasım Pazar
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
8 18 59 96
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
6 02 Kasım Pazartesi
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
7 18 57 95
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
4 İZMİR HAVA DURUMU
TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 29 Ekim Perşembe
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
13 22 64 96
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
10 30 Ekim Cuma
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
13 23 60 96
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
7 31 Ekim Cumartesi
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
13 21 70 94
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
7 01 Kasım Pazar
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
13 21 71 96
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
5 02 Kasım Pazartesi
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
13 22 65 96
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
7 ANTALYA HAVA DURUMU
TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 29 Ekim Perşembe
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
15 18 86 96
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
13 30 Ekim Cuma
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
14 23 59 93
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
9 31 Ekim Cumartesi
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
16 21 77 95
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
7 01 Kasım Pazar
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
17 21 71 95
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
9 02 Kasım Pazartesi
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
15 24 52 95
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
10 BURSA HAVA DURUMU
TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 29 Ekim Perşembe
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
13 19 83 96
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
7 30 Ekim Cuma
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
12 17 93 96
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
5 31 Ekim Cumartesi
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
11 19 80 96
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
5 01 Kasım Pazar
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
10 20 78 95
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
4 02 Kasım Pazartesi
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
11 21 72 93
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
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Yayın Tarihi
|
28 Ekim, 2026 - 20:49
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