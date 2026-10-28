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Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu

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Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yayımladığı son tahminlere göre İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa başta olmak üzere birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte, 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu...

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzüyle birlikte yağışlı hava etkili olacak. Yağışların büyük bölümünün sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Peki, yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu nasıl olacak?

Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu

YARIN YAĞMUR VAR MI?

Marmara'nın kuzey ve batı kesimleri, Muğla ve Antalya çevreleri, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay ile Doğu Anadolu'nun güneybatısındaki bazı illerde kuvvetli yağış ihtimali bulunuyor. Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevreleriyle Kahramanmaraş'ın batısında da yerel olarak kuvvetli sağanaklar görülebilecek.

Antalya'nın doğu ilçelerinde, Mersin genelinde ve Adana'nın batı kesimlerinde yağışın zaman zaman çok kuvvetli ve şiddetli olması öngörülüyor.

Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu

29 EKİM İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, ANTALYA, BURSA HAVA DURUMU

İSTANBUL HAVA DURUMU

TARİHTAHMİN EDİLEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHız
29 Ekim Perşembe
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
14178895
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
22
30 Ekim Cuma
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
14167991
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
19
31 Ekim Cumartesi
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
13177284
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
15
01 Kasım Pazar
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
13197491
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
16
02 Kasım Pazartesi
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
15197291
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
16

ANKARA HAVA DURUMU

TARİHTAHMİN EDİLEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHız
29 Ekim Perşembe
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
9148596
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
6
30 Ekim Cuma
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
8177196
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
8
31 Ekim Cumartesi
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
8177396
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
6
01 Kasım Pazar
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
8185996
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
6
02 Kasım Pazartesi
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
7185795
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
4

İZMİR HAVA DURUMU

TARİHTAHMİN EDİLEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHız
29 Ekim Perşembe
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
13226496
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
10
30 Ekim Cuma
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
13236096
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
7
31 Ekim Cumartesi
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
13217094
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
7
01 Kasım Pazar
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
13217196
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
5
02 Kasım Pazartesi
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
13226596
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
7

ANTALYA HAVA DURUMU

TARİHTAHMİN EDİLEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHız
29 Ekim Perşembe
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
15188696
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
13
30 Ekim Cuma
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
14235993
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
9
31 Ekim Cumartesi
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
16217795
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
7
01 Kasım Pazar
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
17217195
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
9
02 Kasım Pazartesi
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
15245295
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
10

BURSA HAVA DURUMU

TARİHTAHMİN EDİLEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHız
29 Ekim Perşembe
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
13198396
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
7
30 Ekim Cuma
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
12179396
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
5
31 Ekim Cumartesi
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
11198096
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
5
01 Kasım Pazar
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
10207895
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
4
02 Kasım Pazartesi
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
11217293
Yarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiYarın yağmur var mı? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
5
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