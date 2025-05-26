Yaşlı Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? Başvurular başladı!

Yaşlıların sosyal hayatlarını kolaylaştırmak ve evde bakımı yaygınlaştırmak için geliştirilen Yaşlı Destek Programı (YADES) 2025 başvuruları başladı. Belediyelerin hazırlayacağı projeler üzerinden sağlanacak destek için süreç resmen açıldı. Başvuru sürecinin başlamasının ardından Yaşlı Destek Programı ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın her yıl yürüttüğü Yaşlı Destek Programı bu yıl da hayata geçirildi. 65 yaş üstü vatandaşların korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının iyileştirilmesini amaçlayan program kapsamında belediyeler proje hazırlayacak ve bakanlığa sunacak. Bu projeler uygun bulunursa finansman desteğiyle hayata geçirilecek.

YAŞLI DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2025 yılı Yaşlı Destek Programı (YADES) başvuruları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi üzerinden alınıyor. Başvuruda bulunacak belediyelerin, sitede yer alan “YADES Proje Başvuru Formu”nu doldurması ve hazırladıkları proje taslaklarıyla birlikte İl Müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Yani bireysel başvuru değil, belediyeler aracılığıyla destek veriliyor.

YAŞLI DESTEK PROGRAMI NEDİR?

YADES, Türkiye’de ikamet eden ve sosyal hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş üstü vatandaşların desteklenmesini hedefliyor. Bireylerin evde bakım, gündüz bakım ve koruyucu hizmetlere daha kolay ulaşmasını amaçlayan program, bu hizmetlerin yaygınlaştırılmasını da sağlıyor. Özellikle kırsal veya hizmete erişimin zor olduğu bölgelerde yaşayan yaşlılar için YADES büyük önem taşıyor.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıklamasına göre, aile temelli aktif ve sağlıklı yaşlanmayı desteklemek amacıyla yürütülen programda kurumsal bakım dışında alternatif modeller yaygınlaştırılıyor. Gündüz bakım evleri ve evde destek hizmetleri bu çerçevede ön plana çıkıyor.

YADES İLE NE KADAR DESTEK SAĞLANACAK?

Bakan Göktaş’ın verdiği bilgiye göre, 2016’dan bu yana YADES kapsamında 64 milyon 333 bin TL finansman desteği sağlandı. Bu destekle 54 belediye tarafından yürütülen 91 projeyle, toplam 153 bin 898 yaşlıya ulaşıldı. Bu yıl da benzer kapsamda projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

YADES 2025 için belediyeler tarafından hazırlanacak projeler, hem yaşlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak hem de sosyal hizmetlerin ülke geneline yayılmasını sağlayacak şekilde değerlendirilecek. Bu kapsamda destek almak isteyen belediyelerin başvurularını zamanında tamamlamaları büyük önem taşıyor.