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Yaz tatili kısaltıldı mı, 1 ay mı oldu? Gözler MEB açıklamalarında!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yaz tatili kısaltıldı mı, 1 ay mı oldu? Gözler MEB açıklamalarında!
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Yaz tatilinin kısaltılıp kısaltılmadığı okulların kapanmasına az bir zaman kala gündeme. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci yaz tatilinin 1 aya düşürülme ihtimalini araştırmaya başladı.

2024-2025 Eğitim-öğretim yılının sonlarına yaklaşılırken yaz tatilinin 1 aya düşürülme iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Okulların kapanmasına gün gün yaklaşırken milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli yaz tatili kısaltıldı yönündeki iddiaları araştırmaya başladı.

YAZ TATİLİ KISALTILDI MI?

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki milyonlarca öğrenci yaz tatilinin kısaltılma ihtimalini araştırmaya başladı. Sosyal medyada dolaşan iddialara yönelik Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bir açıklama gelmedi. Buna göre 20 Haziran’da başlayan yaz tatili uygulaması eylül ayında sona erecek.

Yaz tatili kısaltıldı mı, 1 ay mı oldu? Gözler MEB açıklamalarında! - 1. Resim

YAZ TATİLİ 1 AY MI OLDU?

Yaz tatilinin kısaltıldığı ve 1 aya düşürüldüğü yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaz tatili süresinde değişiklik yapıldığına dair bir kararı bulunmuyor.

Yaz tatili kısaltıldı mı, 1 ay mı oldu? Gözler MEB açıklamalarında! - 2. Resim

YAZ TATİLİ KISALTILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaz tatilinin kısaltıldığı yönünde herhangi bir açıklama yapmadı. Sosyal medyada dolaşan iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Buna göre yaz tatili her sene olduğu gibi üç ay sürecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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