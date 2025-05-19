Yemekteyiz Eslem kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Eslem Islak yaşı, memleketi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mayıs 2025 16:18 - Güncelleme: 19 Mayıs 2025 16:18 - Güncelleme:

Hafta içi her gün 16.00'da ekrana gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yeni hafta başladı. 19-23 Mayıs Yemekteyiz 1. gün yarışmacısı Eslem Islak kimdir merak ediliyor. 19 yaşındaki genç yarışmacı iddialı bir isim olarak çıkıyor.

19-23 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz 1. gün yarışmacısı Eslem Islak kimdir merak ediliyor. Haftanın ilk gününde sofrasında misafirleri ağırlayacak Eslem hanımın menüsü merak ediliyor. YEMEKTEYİZ ESLEM KİMDİR? Eslem Islak, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yarışıyor. Haftanın ilk gününde yarışan Eslem hanım, hamurunu ve peynirini kendi yaptığını belirtiyor. ESLEM ISLAK KAÇ YAŞINDA, NERELİ? 19 yaşında ve aslen Zonguldaklı olan Eslem Islak, üniversite öğrencisi. Okuldan kalan vakitlerinde mutfakta vakit geçiriyor. 150 bin TL'yi kazanırsa takı şirketi kurmak istediğini söyledi. ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NE ZAMAN BAŞLADI? 2008 yılından bu yana ekrana gelen Yemekteyiz programı, 2017'den beri gündüz kuşağında TV8 ekranında yer alıyor. Saat 16.00'da başlayan program, 20.00'den önce sona eriyor.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan