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Yemekteyiz'de haftanın birincisi belirleniyor! 16 Mayıs Yemekteyiz kazananı kim?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yemekteyiz&#039;de haftanın birincisi belirleniyor! 16 Mayıs Yemekteyiz kazananı kim?
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Yemekteyiz'de 16 Mayıs 2025 haftanın final günüdür. Zuhal Topal'ın sunuculuğunu üstlendiği programda haftanın birincisi merak edildi. İşte 16 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi...

TV8 ekranının sevilen yemek yarışmalarından Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali gerçekleşti. 12 Mayıs Pazartesi ile 16 Mayıs Cuma haftasında 150 bin TL ödülü kazanmak isteyen 5 yarışmacı arasında kazanan isim netleşti.

Finali sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler bu hafta hangi yarışmacının büyük ödülü kazanacağını sorguladı. Peki, 16 Mayıs Yemekteyiz'de kim birinci oldu? İşte 16 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi..

Yemekteyiz'de haftanın birincisi belirleniyor! 16 Mayıs Yemekteyiz kazananı kim? - 1. Resim

16 MAYIS ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

Haftanın birincisine 150 bin TL ödül veren gündüz kuşağı programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de beklenen gün geldi. 12 Mayıs Pazartesi gününden itibaren 5 gün boyunca masasını kurup yemeklerini yetiştirmeye çalışan yarışmacılar puanlarını aldı.

16 Mayıs Cuma günün yarışan Yusuf Koçyiğit'in yemekleri tadılıp puanlanacak ve birinci belli olacak.  5 gün boyunca tüm hünerlerini sergileyen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacıları Kübra İmre Tanışan, Yusuf Koçyiğit, Erhan Akçay, Gülsen Onursal ve Elif Arın arasında birinci olan isim ilerleleyen saatlerde açıklığa kavuşacaktır.

Yemekteyiz'de haftanın birincisi belirleniyor! 16 Mayıs Yemekteyiz kazananı kim? - 2. Resim

12-16 MAYIS YEMEKTEYİZ TOPLAM PUANLAR

- KÜBRA İMRE TANIŞAN :

- YUSUF KOÇYİĞİT :

- ERHAN AKÇAY :

- GÜLŞEN ONURSAL :

- ELİF ARIN :

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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