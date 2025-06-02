Yeni evlenenlere ücretsiz internet desteği geliyor! Başvurular nasıl ve nereden yapılır?

Yeni evlenen çiftleri sevindirecek haber Türksat’tan geldi. “Aile Yılı” kapsamında hayata geçirilen kampanya ile yeni evlenenlere ilk 3 ay boyunca ücretsiz internet verilecek.

Türkiye’de evlenen çiftleri sevindiren haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türksat AŞ iş birliğiyle başlatılan yeni kampanya kapsamında, evliliğe adım atan genç çiftlere internet hizmeti ilk 3 ay boyunca ücretsiz olarak sunulacak.

YENİ EVLENENLERE İNTERNET ÜCRETSİZ!

Yeni evlenenlere üç ay ücretsiz internet kampanyası Türksat’ın Kablonet markası üzerinden sunulacak ve altyapının uygun olduğu tüm bölgelerde geçerli olacak. 50 Mbps hızındaki internet hizmeti ilk 3 ay boyunca tamamen ücretsiz sağlanacak.

Bu sürenin ardından gelen 12 ay boyunca ise aylık 439 TL ücretle hizmet devam edecek. Hızlara göre 3 ay ücretsiz sonrası fiyatlandırma ise şu şekildedir:

100 Mbps: Aylık 589 TL

200 Mbps: Aylık 639 TL

500 Mbps: Aylık 739 TL

1000 Mbps: Aylık 839 TL

İNTERNET DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yeni evli çiftlerin üç ay ücretsiz internet kampanyasından yararlanabilmesi için öncelikle, başvuru tarihi itibarıyla evliliğin ilk yılı içinde olunması gerekiyor. Ayrıca başvuru sırasında evlilik cüzdanı ibrazı şart koşuluyor.

Başvurular, Türksat İl Müdürlükleri veya Kablonet satış noktaları üzerinden yapılabiliyor. Başvuru esnasında internet altyapısının uygunluğu kontrol ediliyor ve onaylanan çiftler anında kampanyaya dahil ediliyor.

İNTERNET DESTEĞİ KAMPANYASI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

“Aile Yılı” kapsamında sunulan bu ücretsiz internet kampanyası, 2025 yılının sonuna kadar geçerli olacak. Altyapısı uygun tüm bölgelerdeki evli çiftler yıl sonuna kadar kampanyaya başvurarak avantajlardan faydalanabilecek.