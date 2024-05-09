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Yeni Onaylı Randevu Sistemine göre hasta 20.00'ye kadar onay vermeli yoksa randevu iptal olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca MHRS'deki sistemin değiştiğini açıkladı. Tedavi amaçlı hastaneye gidecek olan vatandaşlar randevu sistemi değişti mi, nasıl olacak merak ederken onay saat kaça kadar verilmeli araştırıyor. Yeni düzenleme pazartesi gününden itibaren geçeli olacak.

Fahrettin Koca, Ulusal Sağlık Hizmetleri Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'nda "Randevulu ve randevusuz bakılan hasta sayıları nedeyse eşittir" diyerek yeni Onaylı Randevu Sisteminin detaylarını açıkladı.

Koca, yeni sistemi şöyle duyurdu:

"Randevulu ve randevusuz bakılan hasta sayıları nedeyse eşittir. Randevulu muayene bazı zorunlulukları yanında getirdi. Nüfusun yaklaşık yarısı geçen yıl randevusuna gelmedi. 3-4 saat kala iptal edilen randevu sayısı 21 milyon. Bu gibi sebeplerle randevu sayısının yüzde 30'u kullanılamadı.

Sağlık hizmeti almayı son derece kolaylaştıracak gelişmeyi paylaşmak isterim. Sağlık yöneticileri ve yazılım mühendisleriyle bir altyapı kurduk. MHRS telefon ve internet erişiminin olduğu yerde yeni özellik kazandı."

Yeni Onaylı Randevu Sistemine göre hasta 20.00'ye kadar onay vermeli yoksa randevu iptal olacak - 1. Resim

Onaylı Randevu Sistemine göre hastalar akşam 20.00'ye kadar onay verecek veya gelemeyeceğini belirtecek. Sistem, Pazartesi gününden itibaren uygulamaya geçilecek.

65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları öncelikli gruplar arasında yer alıyor.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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