Yeni vergi paketinin maddelerine göre çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni vergi paketinde çalışmalara devam ederken kısa süre içerisinde TBMM’ye sunulması bekleniyor. Vatandaşların gündeminde yer alan vergi paketinin içeriğinde neler var, af var mı araştırılmaya başlanırken içerisinde yer alan maddelerin ne zaman yürürlüğe gireceği merak edildi.

Sermayeye yönelik vergi düzenlemesi son günlerde gündemde yer alırken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni reform paketinin çalışmalarına devam ediyor. Meclis'e sunulması beklenen yeni vergi paketinde yer alan ÖTV indirimi, engelli vatandaşların muaf tutulması maddelerinin detayları araştırılırken paketin taslağı da gündemde yerini aldı.

YENİ VERGİ PAKETİNDE NELER VAR?

Yeni pakete göre, çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınması beklenirken ilk olarak AB ülkeleri olmak üzere 30'dan fazla yerde yasalaşan küresel asgari kurumlar vergisinde, yıllık konsolide hasılatı 750 milyon avro sınırını aşan çok uluslu firmaların düşük vergileme yaptığı yerlerdeki şube ve iş yerleri asgari %15 kurumlar vergisine tutulmakta.

Firmaların yer aldığı ülkelerde ödenen kurumlar vergisi yükü eğer %15'ten az ise uygulamayı yasalaştıran ülkeler, ilgili ülkenin almadığı farkı tahsil edebiliyor. Uygulamaya geçmeyenler ise haklarını başka bir ülkeye devretmiş olmakta.

AB ve OECD uygulamalarını araştırılmasının ardından mükelleflerin beyanları ile hasılat ve ödeme güçlerinin bir olduğu hibrit bir model çalışması yaptı. Ödenecek olan kurumlar vergisi, beyan edilen kazancın indirim ve istisnalar düşülmeden önceki halinin belli bir kısmı ile gelir tablosundaki kazancı belli bir kısmı matrah kabul edilecek ve vergiden yüksek olan esas alınarak belirlenecek.

Ödenmiş olan asgari kurumlar vergisi, 5 hesap döneminde işletmelerin daha yüksek vergi ödemesi gerektiği zamanlarda, ödenecek vergiden mahsup olacak. İştirak kazançları, emisyon primi kazançları gibi istisnalar vergi hesaplamalarında kazançtan indirilerek bakılacak.

Yatırım teşvik belgesi ile yatırım harcaması yapan mükelleflerin hakları korunurken yeni işe başlayan mükellefler, 3 sene boyunca asgari vergiden muaf olacak.

VERGİ PAKETİ MADDELERİ 2024

Vergilendirilen ticari, zirai ve serbest meslek kazançlarına da vergi uygulaması gelecek. Mükelleflerin beyan edecekleri kazanç, gelir ve kazanç bildirimi tablosundaki getirilerinin belirlenecek bir oranından az olamayacak olarak planlanacak.

Serbest meslek kazancı olanlar için ise farklı bir plan hazırlanırken bu mükelleflerin beyan edileceği kazanç, brüt asgari ücretin yıllık tutarının altında olmayacak. Hasılat üzerinden ödenen vergi farkı, 5 hesap döneminde mahsubuna izin verilecek ve yeni işe başlayanlar 3 yıl asgari vergiden muaf olacak.

Pakete göre, Türkiye'nin büyük yatırımlarından alınan kazançlara da artırımlı kurumlar vergisi uygulanacak.

Kurumlar vergisi oranı, reel sektör için %25 olurken, banka ve finans için %30, ihracat için %20, halka açık şirkette %23 ve imalatçılarda %24 olarak uygulanmakta.

yap-işlet-devret (YİD) modeli ile kamu-özel işbirliği (KÖİ) projeleri kapsamında çalışan kurumlar elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının yüzde 25 yerine yüzde 30 olması önerildi.

ÖTV'DE İSTİSNA SÜRESİ UZAYACAK MI?

Özel Tüketim Vergisi için engelli vatandaşlar muaf tutulurken engellilik derecesi %90 veya daha fazla olanlardan 5 senede bir kez ÖTV alınmıyor.

Yeni çalışmaya göre, sürenin 5 seneden 10 yıla çıkarılması ve taşıtların veraset yoluyla intikalinde istisnaya konu vergilerin mirasçılar tarafından ödenmesi bekleniyor.