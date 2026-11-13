Yeraltı 22. bölüm, 11 Kasım 2026 Çarşamba akşamı NOW ekranlarında izleyiciyle buluştu. Dizinin son bölümünün önceki bölümlerin aksine YouTube'da yayınlanmaması dikkat çekti. İzleyiciler, "Yeraltı 22. bölüm YouTube'da neden yok, nereden izlenir" araştırıyor.

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NOW ekranlarında her çarşamba yayınlanan Yeraltı dizisinin 22. bölümünün YouTube'da yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Önceki bölümleri televizyon yayınının ardından YouTube'da izleyebilen seyirciler, son bölümün neden paylaşılmadığını ve nereden izlenebileceğini araştırıyor.

YERALTI 22. BÖLÜM NEDEN YOUTUBE'DA YOK?

NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinin yeni bölümleri, televizyon yayınlarının ardından dijital platformlarda da izleyicilerle buluşuyordu. Dizinin önceki bölümlerinin resmi YouTube kanalında tek parça olarak paylaşılması, televizyon yayınını kaçıran izleyicilere alternatif bir izleme seçeneği sunuyordu. Ancak 11 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan 22. bölümün ardından bazı izleyiciler, YouTube üzerinden bölümün tamamına ulaşamadıklarını bildirdi. Yapımın, Disney Plus anlaşması nedeniyle YouTube'da yayınlanmadığı düşünülüyor.

Yeraltı 22. bölüm neden YouTube’da yok, nereden izlenir?

YERALTI 22. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Yeraltı dizisinin 11 Kasım Çarşamba günü yayınlanan 22. bölümü, NOW'ın resmi internet sitesi ve Disney+ üzerinden izlenebiliyor.

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