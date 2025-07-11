Yetenek sınavı sonuçları açıklandı mı? Spor Lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesi sınav sonuçları isim listesi

2025 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı için düzenlenen Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri yetenek sınavı sonuçları açıklandı. Binlerce adayın merakla beklediği asil ve yedek listeler e-Okul sistemi üzerinden erişime açıldı.

Türkiye genelinde Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine öğrenci alımı için haziran sonunda tamamlana yetenek sınavının sonuçları ilan edildi. Spor Lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesi sınav sonuçları isim listesi, asil ve yedek listelerine ulaşılabiliyor.

YETENEK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liseleri öğrenci alımı için düzenlenen yetenek sınavlarının sonuçları 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklandı.

Haziran ayı sonunda sınavlara katılan öğrenciler, asil ve yedek listelerde yer alıp almadıklarını öğrenmek için e-Okul üzerinden sonuçlarını kontrol etti.

Öğrenciler ve veliler T.C kimlik numarası ve okul bilgileriyle siteme giriş yaparak yerleştirme detaylarını görüntüleyebilir.

SPOR LİSESİ VE GÜZEL SANATLAR LİSESİ SONUÇLARI

SPOR LİSESİ SINAV SONUÇLARI ASİL VE YEDEK LİSTESİ

Spor Liselerine öğrenci alımı için düzenlenen yetenek sınavları, 27 Haziran-8 Temmuz 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Sonuçlar, 11 Temmuz 2025 e-Okul üzerinden ilan edildi.

Asil listede yer alan öğrenciler 12-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında kesin kayıtlarını yapacak.

Yedek listeler, asil listedeki kayıtların tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar için ikinci bir yerleştirme süreci ile yerleşecek.

İkimnci yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanırken kayıtlar 5-7 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

GÜZEL SANATLAR LİSESİ SINAV SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Güzel Sanatlar Liselerine yönelik müzik, görsel sanatlar ve tiyatro gibi alanlarda yapılan sınavlar öğrencilerin becerilerini ölçmek amacıyla düzenlendi.

Sonuçlar e-Okul üzerinden açıldı. Sınav performanslarının yüzde 70'i ve OBP'nin yüzde 30'u dikkate alınarak yerleştirme puanlarına göre asil ve yedek listeler belli oldu. Asil listede bulunan öğrenciler, 12-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında ilgili okul müdürlüklerine başvurarak kesin kayıt işlemini gerçekleştirecek.