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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman başlayacak? 2025 YKS sonuç tarihi belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman başlayacak? 2025 YKS sonuç tarihi belli oldu!
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Milyonlarca üniversite adayı için kritik süreçte geri sayım başladı. 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 22 Haziran'da üç ayrı oturumla tamamlandı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarının ardından şimdi gözler, sonuçların açıklanacağı tarihte ve tercih döneminin ne zaman başlayacağında. ÖSYM, sınav takvimi doğrultusunda 2025 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.

YKS sınavına giren öğrenciler, sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ulaşabilecek. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman başlayacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman başlayacak? 2025 YKS sonuç tarihi belli oldu! - 1. Resim

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 22 Haziran'da TYT, AYT ve YDT oturumlarıyla tamamlandı. Milyonlarca adayın heyecanla beklediği sonuç tarihi için ÖSYM sınav takviminde net bir tarih duyurdu.

Takvime göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 Salı günü erişime açılacak.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman başlayacak? 2025 YKS sonuç tarihi belli oldu! - 2. Resim

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte üniversite tercih süreci başlayacak. ÖSYM tercih kılavuzunu sonuçlarla eş zamanlı olarak yayımlayacak. 2024 yılında tercih işlemleri 25 Temmuz’da başlamıştı. Bu yıl da benzer şekilde 2025 YKS tercihlerinin Temmuz ayının son haftasında başlaması bekleniyor. 

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman başlayacak? 2025 YKS sonuç tarihi belli oldu! - 3. Resim

ÜNİVERSİTE TERCİHTE SIRALAMA MI PUAN MI ÖNEMLİ?

Tercih döneminde en sık sorulan sorulardan biri, adayların puana mı yoksa başarı sıralamasına mı göre tercih yapması gerektiği oluyor. Uzmanlar tercih yaparken puandan çok başarı sıralamasının dikkate alınmasını öneriyor.

Çünkü her yıl sınavın zorluk düzeyi değişebileceğinden puanlar farklılık gösterebilir ama başarı sıralamaları daha tutarlı bir karşılaştırma imkanı sunar. Adaylar istedikleri bölümlerle önceki yılların taban başarı sıralamalarını karşılaştırarak tercih listelerini bu doğrultuda hazırlamalı.

YÖK Atlas gibi resmi platformlardan destek alınarak, üniversitelerin kontenjanları, bölüm taban-tavan sıralamaları ve mezun başarı verileri detaylı şekilde incelenmeli.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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