YouTube TV'nin çoklu görüntü özelliği Android'e de geliyor

YouTube TV, uzun zamandır beklenen çoklu görüntü özelliğini Android platformunda da kullanıcılarına sunmaya başladı. Bu özellik, TV'ler, medya oynatıcılar ve iOS'tan sonra nihayet Android kullanıcıları için de erişilebilir hale geldi. YouTube TV, bu özelliği tüm abonelere erken erişim sağlayarak heyecan uyandırdı. Tüm detaylar şu şekilde...

YouTube TV'nin popüler çoklu görüntü özelliği, artık Android kullanıcılarının da erişimine açılıyor. Beklenen özellik, akıllı TV'ler, medya oynatıcıları ve iOS cihazlardan sonra nihayet Android platformunda da kullanılabilecek. YouTube TV, bu özelliği erken erişime açarak tüm üyelerine sunma kararı aldı ve Android kullanıcılarının uzun zamandır beklediği bu özellik artık kullanılabilecek.

YOUTUBE TV ÖZELLİKLERİ ANDROID CİHAZLARA GELECEK Mİ?

Çoklu görüntüleme deneyimi öncelikle akıllı TV'lerde kullanılmaya başlandı ve ardından iOS ve Android kullanıcılarına sunuldu. Ancak, iOS platformuna Android'e kıyasla daha erken sunulmuştu.

Yine de, izleyicilerin önceden seçilmiş videolar arasından seçim yapmak zorunda kalacağını ve her yayını çoklu görüntüde izlemek isteyemeyeceklerini belirtmek önemlidir. Ancak, en azından artık daha fazla seçeneğe sahip olacaklar.

Çoklu Görüntü Özelliği Nasıl Çalışıyor?



Bu özellik, YouTube TV'nin sunucularında işleniyor ve bu nedenle YouTube TV'yi çalıştırabilen tüm akıllı TV'lerde ve medya oynatıcılarda destekleniyor. İzleyiciler, aynı anda dört yayını takip edebilirken, her biri için tam ekran görüntüsüne geçebilir ve istedikleri etkinliğe odaklanmak için ses ve alt yazıyı değiştirebilirler.

Şu anda, bu özellik sadece spor, haberler ve hava durumu yayınları ile sınırlıdır. Ancak, YouTube TV aboneleri, Android cihazlarında bu özelliğe ana sayfa sekmesinden kolayca erişebilirler. Dört farklı yayını seçebilir, altyazı ve ses ayarlarını yapabilir ve tam ekran görünümünde izleme deneyiminin keyfini çıkarabilirler.