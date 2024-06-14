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Yurt dışı çıkış harcı zammından sonra ücretlerin 1.000 ila 1.750 TL aralığında olması bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yurt dışı çıkış harcı zammından sonra ücretlerin 1.000 ila 1.750 TL aralığında olması bekleniyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yurt dışı çıkış harçlarına gelmesi beklenen zammın ardından vatandaşlar zam geldi mi, yüzde kaç aramasını yaptı. Milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan harç ücretleri hakkında merak edilenler arasında yurt dışı çıkış harcı kaç gün geçerli sorusu yer aldı. İşte zam ile beraber olması gereken harç fiyatları...

Yurt dışına çıkacak olanların gündeminde yer alan harç fiyatlarıyla ilgili zam gelmesi beklenirken ne kadar oldu, kaç TL olacak 2024 araması yapılıyor. Bayramdan sonra Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemeyle beraber harç fiyatlarında olası değişiklikleri derledik...

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ZAMMI NE KADAR?

Ekonomi gazetesinde yer alan habere göre, 150 TL olan çıkış harçlarının gelecek olan zam ile beraber 1.000 ila 1.750 TL olması bekleniyor. Bayram sonrası Meclis'e gelmesi beklenirken henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

1000 TL olması halinde %566, 1750 TL olması halinde %1066 zam uygulanmış olacak. 

Yurt dışı çıkış harcı zammından sonra ücretlerin 1.000 ila 1.750 TL aralığında olması bekleniyor - 1. Resim

ÇIKIŞ HARCINA EN SON NE ZAMAN ZAM GELDİ?

Yurt dışı çıkış harçlarına en son Mart 2022'de zam gelmişti ve 50 TL'den 150 TL'ye çıkmıştı. 2023 yılında harç ücretlerinden 1 milyar 311 milyon lira tahsilat yapılırken 2024 Ocak- Nisan aralığında 427 milyon TL kazanıldı.

2018 senesinde 15 TL olan harç, 2019 yılında 50 TL'ye çıkarılmıştı.

Yurt dışı çıkış harcı zammından sonra ücretlerin 1.000 ila 1.750 TL aralığında olması bekleniyor - 2. Resim

HARÇ ÖDEMESİNDEN KİMLER MUAF?

Yurt dışında oturma izni bulunduğuna dair belgesi olanlar,

Ticari amaçla yük ve yolcu taşımaya yönelik kara, deniz, hava ve demiryolu araçlarında,

Yurt dışına çıkış sırasında fiilen mürettebat olan görevliler ve 7 yaşını doldurmamış olanlar harç ödemesinden muaf oluyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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