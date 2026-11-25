Prime Video'nun Orta Dünya evreninde geçen fantastik dizisi Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri (The Rings of Power) için yeni sezon kararı çıktı. Dizinin dördüncü sezonu resmen onaylanırken, yapım ekibinin hazırlıklara başladığı ve çekim takviminin de netleşmeye başladığı bildirildi. Peki, Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri 4. sezon ne zaman? İşte detaylar...

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Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri 4. sezon senaryosuna ve olay örgüsüne ilişkin ayrıntılar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Yeni sezonun, üçüncü sezon finalinde yaşanan gelişmelerin ardından Orta Dünya'daki hikayeyi devam ettirmesi bekleniyor. Peki, Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri 4. sezon ne zaman?

Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri 4. sezon ne zaman? Prime Videodan açıklama

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ GÜÇ YÜZÜKLERİ 4. SEZON NE ZAMAN?

Amazon MGM Studios tarafından yapılan açıklamaya göre Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri 4. sezon için çalışmalar başladı. Yeni sezon şu anda ön hazırlık sürecinde bulunuyor. Kamera karşısına geçilecek tarih için ise 2027 baharı işaret edildi.

Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri 4. sezon ne zaman? Prime Videodan açıklama

Çekimlerin, dizinin önceki sezonlarının da yapım sürecinde kullanılan İngiltere'deki Shepperton Stüdyoları'nda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yapımın çekim aşamasına geçmesiyle birlikte yeni sezonun hikayesi, oyuncu kadrosu ve bölüm detaylarının da ilerleyen dönemde açıklanması bekleniyor.

Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri 4. sezon ne zaman? Prime Videodan açıklama

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ GÜÇ YÜZÜKLERİ 4. SEZON YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri 4. sezon yayın tarihi henüz duyurulmadı. Çekimlerin 2027 baharında başlaması planlandığı için yeni bölümlerin izleyiciyle buluşması için bir süre daha beklenmesi gerekecek. Prime Video, sezonun yayın takvimine ilişkin resmi bir tarih paylaşmadı.

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