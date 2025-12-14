Gaziantep’te gümüş yüzük ustası olarak tanınan Mehmet Çakmak’ın tescilli “Yüzüklerin Efendisi” markası, ABD merkezli Middle-Earth Enterprises LLC ile uluslararası hukuk krizine dönüştü.

Gaziantep’te gümüş yüzük ustası olarak faaliyet gösteren Mehmet Çakmak, “Yüzüklerin Efendisi” markası nedeniyle ABD merkezli Middle-Earth Enterprises LLC ile karşı karşıya geldi. “Yüzüklerin Efendisi” ve “Hobbit” isimli eserlerin sinema, sahne uyarlamaları ve ticari ürün haklarını elinde bulunduran şirket, markanın izinsiz kullanıldığı iddiasıyla hukuki süreç başlattı.

TÜRK PATENT KURUMU’NDAN TESCİL ALDI, ABD İTİRAZ ETTİ

Mehmet Çakmak, “Yüzüklerin Efendisi” ismini 2019 yılında Türk Patent Kurumu’ndan tescil ettirdi. ABD’de Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından onaylanan marka haklarına rağmen, Middle-Earth Enterprises LLC, Çakmak’ın bu ismi izinsiz şekilde tescil ettirdiğini ve ticari kazanç sağladığını ileri sürdü. Şirket, markanın hükümsüz sayılması ve sicilden silinmesini talep etti.

İHTARNAME GÖNDERİLDİ, DAVA AÇILDI

ABD’li yapım şirketi, noter aracılığıyla Çakmak’a ihtarname göndererek marka başvurularından feragat edilmesini ve tüm kullanımların durdurulmasını istedi. Çakmak bu talebe karşı çıktı ve markayı kullanmayı sürdürdü. Bunun üzerine şirket, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

“ULUSLARARASI BİR HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI”

Hakkındaki davaya itiraz eden Çakmak, markayı sadece ticaret alanında kullandıklarını söyledi. Çakmak, “Yüzüklerin Efendisi ismini 2019 yılında resmi bir Türk patent kararıyla tescilledik. Kendi ülkemizde, kendi sektörümüzde faaliyet gösteriyoruz. ABD’deki bir film şirketi tarafından dava açıldı ve uluslararası bir hukuki süreç başladı” sözleriyle yaşananları anlattı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ

Dava sürecinde firmaya ait “Yüzüklerin Efendisi” isimli sosyal medya hesaplarına tedbir kararıyla erişim engeli getirildi. Çakmak, bu kararın kaldırılması için gerekli tüm belgelerin İstanbul Sınai Haklar Mahkemesi’ne sunulduğunu söyledi.

“BU İSİM ŞAHSIMA AİT, RESMİ PATENTİM VAR”

Çakmak, “Yüzüklerin Efendisi şahsıma ait, resmi bir kararla verilmiş isim patentidir. Biz bu markanın sahibiyiz. Filmle, diziyle ya da başka bir yapımla ilgimiz yok. Biz yüzük yapıyoruz” diyerek iddialara karşı çıktı.

GAZİANTEP VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Açılan davanın sadece ticari değil, Türkiye’yi de ilgilendiren bir süreç olduğunu söyleyen Çakmak, Türk Patent Kurumu’ndan alınan tüm faaliyet belgelerinin dosyaya eklendiğini aktardı. Çakmak, “Yüzüklerin Efendisi Gaziantep’indir. Beş yıldır böyledir, böyle kalacaktır” sözleriyle kararlılığını dile getirdi.

“BİZ FİLM ÇEVİRMİYORUZ, YÜZÜK YAPIYORUZ”

Mehmet Çakmak, sinema veya yayıncılık faaliyeti yürütmediklerini vurgulayarak, Osmanlı’dan kalan motifleri gümüş yüzüklere işlediklerini ve sadece bu alanda hizmet verdiklerini söyledi.

