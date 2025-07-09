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Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, zaman yatacak? 2025 Temmuz zamlı evde bakım yardımı ücreti belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, zaman yatacak? 2025 Temmuz zamlı evde bakım yardımı ücreti belli oldu
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Evde Bakım Yardımı, Zam, Evde Bakım Maaşı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak sağlanan evde bakım yardımı ödemelerine Temmuz 2025 itibarıyla zam yapıldı. Memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda güncellenen bu sosyal destek ödemesi, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer aldı. Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, zaman yatacak merakla araştırılıyor.

6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur maaş katsayısı yeniden belirlendi. Yapılan değişiklik sosyal yardım kalemlerine de yansıdı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada evde bakım yardımının Temmuz-Aralık dönemi için yükseltildiğini duyurdu. Peki, Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, zaman yatacak?

Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, zaman yatacak? 2025 Temmuz zamlı evde bakım yardımı ücreti belli oldu - 1. Resim

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz 2025 dönemi itibarıyla memur maaş katsayısında yapılan artışla birlikte evde bakım yardımı ödemelerinde de zam uygulandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamaya göre evde bakım maaşı 10 bin 125 TL’den 11 bin 702 TL’ye yükseldi.

Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, zaman yatacak? 2025 Temmuz zamlı evde bakım yardımı ücreti belli oldu - 2. Resim

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirli bir ödeme takvimine göre hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Temmuz 2025 dönemi için zamlı evde bakım maaşının ay ortasından itibaren yatırılması bekleniyor.

Ödemeler genellikle il bazında ve farklı tarihlerde yapılabildiği için vatandaşların kendi illerine ait ödeme tarihlerini takip etmeleri öneriliyor. Bakanlık resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ödeme tarihlerini duyurmaya devam ediyor.

Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, zaman yatacak? 2025 Temmuz zamlı evde bakım yardımı ücreti belli oldu - 3. Resim

E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Evde bakım maaşının hesaba yatıp yatmadığını öğrenmek isteyen hak sahipleri e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra, “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” hizmeti üzerinden ödeme bilgilerine ulaşmak mümkün.

E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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