Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Zehirli kene nasıl anlaşılır? Zehirli kene ısırmasının belirtileri neler?

Zehirli kene nasıl anlaşılır? Zehirli kene ısırmasının belirtileri neler?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Zehirli kene nasıl anlaşılır? Zehirli kene ısırmasının belirtileri neler?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ülkemizde üst üste yaşanan kene kaynaklı ölümler büyük bir endişeye neden oldu. Özellikle kırsal alanlarda etkisini arttıran vakalar, Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) tehdidini bir kez daha günyüzüne taşıdı. Sağlık Bakanlığı vatandaşları kenelere karşı dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.

2002-2024 yılları arasında 819 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), havaların ısınması sebebiyle yeniden gündeme geldi. 

Türkiye'nin farklı noktalarıda art arda görülen vakalar ve ölümler, vatandaşlarda tedirginliğe sebep olurken, uzmanlar kene teması. hakkında peş peşe uyarı yapmaya başladı. Peki, Zehirli kene nasıl anlaşılır? Zehirli kene ısırmasının belirtileri neler? İşte tüm ayrıntılar...

Zehirli kene nasıl anlaşılır? Zehirli kene ısırmasının belirtileri neler? - 1. Resim

ZEHİRLİ KENE ISIRMASININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

KKKA şüphesi olan kişilerde kene tutunmasından sonraki 3-14 gün içinde ateş, halsizlik, bulantı, kusma, kas ağrıları, lökosit ve trombosit düşüklüğü ile karaciğer enzimlerinde yükselme gibi rahatsızlıklar görülebilmektedir.

Zehirli kene ısırmasının ardından kişide halsizlik başta olmak üzere baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, ateş belirtileri ortaya çıkabilir.

Zehirli kene nasıl anlaşılır? Zehirli kene ısırmasının belirtileri neler? - 2. Resim

KKKA VİRÜSÜNÜN İNSANLARA BULAŞMA YOLLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı tarafından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Vaka Yönetim Rehberi paylaşıldı. Buna göre, KKKA virüsünün insanlara bulaşma yolları arasında başlıca şu belirtiler vardır.

  • Enfekte doymuş kenelerin (özellikle doymuş dişilerin) çıplak el ile çıkarılması
    sırasında, kene bağırsak içeriği ile korunmasız temas,
  • Viremik hayvanların kan, doku ve sekresyonları ile korunmasız temas,
  •  KKKA hastalarının kan ve diğer vücut sıvıları ile korunmasız temas,
  • Kan içeren damlacık yolu ile bulaşma (aspirasyon, resüsitasyon ve öksürme vb.
    esnasında) 

Zehirli kene nasıl anlaşılır? Zehirli kene ısırmasının belirtileri neler? - 3. Resim

ZEHİRLİ KENE NASIL ANLAŞILIR?

Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne göre, "zehirli kene" ibaresi yerine, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü taşıyabilecek enfekte kene kavramı kullanılmıştır. 

Kenenin görüntüsüne bakılarak zehirli olup olmadığı ya da virüs taşımadığını anlamak mümkün değildir. Tüm keneler potansiyel taşıyacı olabilir. Bu nedenle her kene zararlı olabilir. Vücuda yapışan bir kene fark edildiğinde mutlaka çıkartılmalıdır.

Kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riskinin de o kadar azdır. Ayrıca hastalığa yakalanan kişilerin kan, vücut sıvıları ve çıkartıları ile hastalık bulaşabildiğinden, hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini (eldiven, önlük, maske v.b.) almalıdır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şener Şen'den şaşırtan karar! 'Hayır bitti' sözleriyle veda ettiMuğla’da acı olay! Emekli polis memuru feci şekilde can verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kene ısırması belirtileri neler, kene öldürür mü, nasıl çıkarılır? Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) - HaberlerKene ısırması belirtileri neler, kene öldürür mü, nasıl çıkarılır? Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)Kene en çok bu illerde görülüyor! Gitmeden önce dikkatli olun - HaberlerKene en çok bu illerde görülüyor! Gitmeden önce dikkatli olunTarım Kredi'den, 10-16 Haziran'da büyük fırsat! Etiket fiyatları tek tek düştü - HaberlerTarım Kredi'den, 10-16 Haziran'da büyük fırsat! Etiket fiyatları tek tek düştüEray Karadeniz hangi partiden, kimdir? Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı kim oldu? - HaberlerEray Karadeniz hangi partiden, kimdir? Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı kim oldu?Taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek, son durum ne? Gözler Meclis'e çevrildi - HaberlerTaşeron işçiye kadro ne zaman verilecek, son durum ne? Gözler Meclis'e çevrildiYÖKDİL başvuru tarihi belli oldu! 2025-YÖKDİL/2 ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? - HaberlerYÖKDİL başvuru tarihi belli oldu! 2025-YÖKDİL/2 ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?
Sonraki Haber Yükleniyor...