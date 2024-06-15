Zehra Güneş, Türkiye - Çin karşılaşmasında da sakatlığı nedeniyle oynamayacak

Milletler Ligi'den heyecan devam ederken Dominik Cumhuriyeti ile karşılamamızda Zehra Güneş yer almamıştı. Maçları yakından takip edenler ise neden oynamıyor, sakat mı aramasını yapmaya başladı. İşte Çin ile yapılacak olan karşılaşma kadrosu...

Bugün Türkiye ile Çin 15.30'da karşı karşıya gelecek. Yakından takip edilen VNL'de yarış devam ederken milli oyuncumuz Zehra Güneş'in yer almamsı üzerine neden yok sorusu gündeme geldi. İşte maç takvimi ve kadro...

ZEHRA GÜNEŞ ÇİN MAÇINDA NEDEN YOK?

Sakatlığı sebebiyle Dominik Cumhuriyeti maçında yer almayan Güneş, bugün oynanacak olan Çin karşılaşmasında da yer almayacak. Oyuncumuz sosyal medya hesabından sakatlığı hakkında açıklamayı şu paylaşım ile yapmıştı:

"Amerika etabı sırasında yaşadığım sakatlık nedeniyle hissettiğim üzüntüyü ve sonrasında yaşadığım şükran duygusunu paylaşmak istiyorum. Bu yaz için beklentilerimiz, hayallerimiz ortak. Şimdi daha iyi anlıyorum ki duygularımız da kalplerimiz de ortak.

İlk şoku atlattıktan sonra, hissettiğim güçlü sevgi ve sonsuz destek duygusu beni bambaşka duygulara götürdü.

Ne kadar teşekkür etsem, şükretsem azdır. Her geçen gün daha iyi oluyorum; İstanbul’da kendimi hızla toparlayacağıma ve Paris’te takımımla birlikte olacağıma yürekten inanıyorum. Dualarınız, güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkür ederim. Paris’te görüşmek üzere!"

MİLLİ TAKIM MAÇ KADROSU 3. ETAP

Filenin Sultanları'nda son etapta kadro şöyle:

Pasörler Cansu Özbay ve Elif Şahin, pasör çaprazı Melissa Vargas, smaçörler Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt ve İlkin Aydın, orta oyuncular Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç ve Beyza Arıcı ile liberolar Gizem Örge, Simge Aköz ve Ayça Aykaç Altıntaş.

Filenin Sultanları, VNL'in ilk 2 haftasındaki 8 maçta 6 galibiyet aldı ve son etapta yarışıyor. 2 karşılaşma tamamlanırken 15 Haziran'da Çin, 16 Haziran'da Brezilya mücadeleleri oynanacak.