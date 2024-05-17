Ziraat Türkiye Kupası bilet fiyatları bugün (17 Mayıs) 16.00'da satışa çıkıyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Mayıs 2024 14:09 - Güncelleme: 17 Mayıs 2024 14:34 - Güncelleme:

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ZTK'da Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Finalde yarışacak iki takımın maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak merak edilirken fiyatlar ne kadar, kaç TL araştırıldı. Takımına destek olmak isteyen taraftarlar Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek olan mücadele için biletleri bekliyor.