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Ziraat Türkiye Kupası bilet fiyatları bugün (17 Mayıs) 16.00'da satışa çıkıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası bilet fiyatları bugün (17 Mayıs) 16.00&#039;da satışa çıkıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ZTK'da Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Finalde yarışacak iki takımın maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak merak edilirken fiyatlar ne kadar, kaç TL araştırıldı. Takımına destek olmak isteyen taraftarlar Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek olan mücadele için biletleri bekliyor.

Türkiye Kupası'nda şampiyonluk heyecanı devam ederken 23 Mayıs'ta BJK ile TS mücadele edecek. Taraftarların beklediği maça günler kala biletlerin ne zaman satışa çıkacağı aratıldı. İşte fiyatlar 2024...

ZTK'da oynanacak olan Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasının biletleri 17 Mayıs günü 16.00'da satışa çıkacak.

Beşiktaş taraftarı için Doğu Tribünü 1000 TL olurken Kuzey Kale Arkası 500 TL'den satışa çıkıyorken, Trabzonspor taraftarına Batı Tribünü 1000 TL ve Güney Kale Arkası 500 TL olarak satılacak. Satın alma işlemini sadece 

Trabzonspor Logolu Passolig ve Beşiktaş JK logolu kart sahipleri gerçekleştirebilecek.

Beşiktaş'ın Instagram hesabında yaptığı paylaşım şöyle oldu:

Ziraat Türkiye Kupası bilet fiyatları bugün (17 Mayıs) 16.00'da satışa çıkıyor - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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