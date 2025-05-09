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Zirvedeki isim herkesi şaşırttı! 8 Mayıs 2025 hangi yapım birinci oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Zirvedeki isim herkesi şaşırttı! 8 Mayıs 2025 hangi yapım birinci oldu?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

8 Mayıs Perşembe akşamı Show TV'de Siyah Kalp, Kanal D'de İnci Taneleri, Now TV'de Hudutsuz Sevda, TRT 1'de Manchester United-Athletic Bilbao maçı, TV8'de Survivor yayınlandı. Ayrıca ATV'de 3391 Kilometre ve Star TV'de Aile Şerefi filmleride izleyicilerin beğenisine sunuldu. Bu yapımların AB ve Total reyting listesinde kaçıncı sırada yer aldığı belli oldu.

Reyting sonuçları her gün düzenli olarak paylaşılıyor. İzleyenlerin sıkı bir şekilde takip ettiği televizyon programlarından en çok tercih edilen yapım o gün birinci oluyor.

Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Manchester United-Athletic Bilbao maçı, Survivor, 3391 Kilometre ve Aile Şerefi yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı.

Zirvedeki isim herkesi şaşırttı! 8 Mayıs 2025 hangi yapım birinci oldu? - 1. Resim

8 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Mayıs 2025 Perşembe günü  televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle bir araya geldi. Bu yapımların izlenme oranları da arama motorlarında sorgulatıldı.

8 Mayıs 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

Zirvedeki isim herkesi şaşırttı! 8 Mayıs 2025 hangi yapım birinci oldu? - 2. Resim

8 MAYIS 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

  1. İnci Taneleri - KANAL D
  2. Survivor - TV8
  3. Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
  4. Manchester United - Athletic Bilbao UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması - TRT 1
  5. Hudutsuz Sevda - NOW
  6. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW
  7. İnci Taneleri (Özet) - KANAL D
  8. Esra Erol'da - ATV
  9. Siyah Kalp - SHOW TV
  10. Kalender Pide Özel Kesit (Türk Sineması) - NOW

Zirvedeki isim herkesi şaşırttı! 8 Mayıs 2025 hangi yapım birinci oldu? - 3. Resim

8 MAYIS 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

  1. Hudutsuz Sevda - NOW
  2. Esra Erol'da - ATV
  3. Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
  4. İnci Taneleri - KANAL D
  5. Survivor - TV8
  6. ATV Ana Haber - ATV
  7. Siyah Kalp - SHOW TV
  8. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW
  9. Kalender Pide Özel Kesit (Türk Sineması) - NOW
  10. Hudutsuz Sevda (Özet) - NOW

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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