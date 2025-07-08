Zorunlu eğitim kaç yıl, 2 yıl mı oldu, lise zorunlu mu? 3+1 ve 2+2 eğitim modeli yeniden gündeme geldi

Liselerde zorunlu eğitim süresiyle ilgil çalışmalar devam ediyor. Gündemde 3+1 ve 2+2 eğitim modeli yer alırken zorunlu eğitim kaç yıl, 2 yıl mı oldu, lise zorunlu mu? sorularına cevap aranmaya başlandı. İşte konuyla ilgili resmi açıklamalar...

2012 yılında Türkiye’de 4+4+4 eğitim sistemi faaliyete geçti. Böylelikle, 12 yıllık zorunlu eğitimi ilkokul, ortaokul ve lise kademelerine bölünmüş oldu.

Son zamanlarda ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in liselerde zorunlu eğitim süresinin yeniden değerlendirilebileceğine ilişkin açıklamaları, eğitim sisteminde değişikliğe gidilebileceğine işaret etti.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ise mevcut 4 yıllık lise eğitiminin beklentileri karşılamadığını ve esnek bir sisteme ihtiyaç duyulduğunu belirtti.. Peki, zorunlu eğitim kaç yıl, 2 yıl mı oldu, lise zorunlu mu? İşte tüm ayrıntılar...

ZORUNLU EĞİTİM KAÇ YIL, 2 YIL MI OLDU, LİSE ZORUNLU MU?

Şu an için zorunlu eğitimin süresine ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Lise eğitim zorunlu eğitim kapsamında yer almaktadır.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "4+4+4" zorunlu eğitim sistemiyle ilgili başta öğretmenler olmak üzere öğrenci ve velilerin bulunduğu 36 binden fazla katılımcıyla bir araştırma yapıldığını söyledi.

Buna göre, liselerde "2+2" olarak bilinen 2 yıl zorunlu, 2 yıl isteğe bağlı eğitim modelinin daha öne çıktığını bildirdi. Bahsi geçen araştırmaya katılan öğretmenlerin %93,8’i, öğrencilerin %78,5’i ve velilerin %78,8’i mevcut sistemin değiştirilmesinden yana olduğu belirtildi.

Eğitim Uzmanı İlhan Sevin'in ise 3+1 modelini daha uygun olduğunu söyledi. 2+2 sisteminin uygulanması durumunda öğrencilerin büyük bir kısmının eğitimini bırakabilecekleri yönünde bir ihtimalin olduğunu dile getirdi.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından yapılan araştırmanın 81 ilin tamamında uygulandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çalışmanın ortaya koyduğu gerçeklik şudur: '4+4+4' zorunlu eğitim sistemimizin son 4 yılının yeniden ele alınmasına ihtiyaç var. Çalışmaya katılım gösteren öğretmen ve idarecilerin beklentilerini sorduğumuzda, yüzde 93'ünden fazlası, sistemin son 4 yılında değişim yapılması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Öğrenciler açısından da benzer bir beklenti öne çıktı. Toplumun beklentilerine ve hayatın gerçeklerine göre son 4 yılın yeniden ele alınması bir beklenti olarak katılımcılar tarafından çok net olarak ortaya konulmuş durumda."