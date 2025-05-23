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Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 23 Mayıs 2025 Cuma Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TV9 ekranlarında izleyicisi ile bir araya gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün haftanın finali gerçekleşecek ve 150 bin TL'lik büyük ödül sahiplerini bulacak. Bu hafta Eslem, Yavuz, Çağla, Enes ve Meryem Hanım menülerini eksiksiz bir şekilde tamamlayıp yüksek puan almaya çalıştılar. 23 Mayıs Cuma 2025 bugün Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de hangi yarışmacı birinci oldu? İşte, haftanın kazanan ismi...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında, her hafta içi 16.00'da TV8 ekranlarında izleyicileriyle bir araya geliyor. 5 yarışmacı bir hafta boyunca 150 bin TL'lik büyük ödülü kazanmak için mücadele etti. 

5 yarışmacı tüm hafta boyunca 150 bin TL'lik büyük ödülü kazanmak için yarıştı. Peki, 23 Mayıs 2025 Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? İşte, tüm ayrıntılar....

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 23 Mayıs 2025 Cuma Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? - 1. Resim

23 MAYIS 2025 CUMA ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

23 Nisan 2025 Cuma gününde kazanan henüz belli olmadı. İlerleyen saatlerde 150 bin TL'lik ödülün sahibi belli olacaktır

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 23 Mayıs 2025 Cuma Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? - 2. Resim

YEMEKTEYİZ MERYEM DÜNDAR KAÇ PUAN ALDI?

TV8 ekranlarında yer alan Yemekteyiz programında beşinci günün yarışmacısı Meryem Hanım'ın kaç puan aldığı araştırılıyor. Öte yandan birçok kişi 150 bin TL'lik ödülün kimin kazanacağını merak ediyor.

Haftanın son gününde Meryem Dündar yemekteki tüm hünerlerini sergileyecek. Kendisine verilen 2.5 saatlik süre içerisinde yemeklerini tamalamaya çalışacak olan Meryem Hanım'ın yarışmacılardan kaç puan alacağı ise günün sonunda belli olacak. 

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 23 Mayıs 2025 Cuma Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? - 3. Resim

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

Eslem Islak

Yavuz Tekin

Çağla Benanoğlu

Enes Yıldız

Meryem Dündar

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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