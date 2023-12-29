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    1 Ocak bankalar açık mı, tatil mi? 1 Ocak 2024 Pazartesi Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi, Halkbank çalışıyor mu kapalı mı? Resmi tatil mi, çalışıyor mu?

    Bankalar 1 Ocak’ta açık mı, çalışıyor mu sorusu bankada işi olan kişiler için oldukça merak konusu olan bir başlıktır. Bankada işi olan vatandaşlar 1 Ocak’ ta bankaların açık olup olmamasına göre plan yapacak. Bu nedenle 1 Ocak 2024 bankalar resmi tatil mi, çalışıyor mu? sorusuna yanıt aranmakta. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Bank, Denizbank, İş Bankası, Garanti, Akbank, ING Bank gibi bankaların hangileri açık ya da kapalı olacak? 

    1 Ocak bankalar açık mı, tatil mi? 1 Ocak 2024 Pazartesi Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi, Halkbank çalışıyor mu kapalı mı? Resmi tatil mi, çalışıyor mu?
    Hayatın İçinden Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Vatandaşlar 1 Ocak 2024 Pazartesi günü bankalar açık mı? sorunun cevabını internet üzerinden aramaya başlamışlardır. Peki, 1 Ocak Pazartesi günü bankalar açık olacak mı? Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Halkbank, ING Bank, Denizbank, gibi bankaların hangileri açık ya da kapalı olacak? İşte, detaylar haberimizde.

    1 OCAK 2024 PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI, TATİL Mİ?

    Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere ışığında 1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil olarak kabul edilir. 1 Ocak Pazartesi günü belirtildiği üzere tüm özel ve kamu kurumlarına tatil olduğundan dolayı bu durumda tüm özel ve kamu bankaları da kapalı olacaktır. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir. Bu bilgilere bakıldığı zaman da 31 Aralık ve 1 Ocak'ta bankaların kapalı olması bekleniyor.

    1 OCAK PAZARTESİ BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

    EFT, havale gibi yapılan bankacılık işlemlerinizi FAST ile gerçekleştirebilirsiniz. Diğer işlemler için ise 2 Ocak Salı gününü beklemeniz gerekmektedir. Bu nedenle 1 Ocak Pazartesi günü bankalar da kapalı olacak ve internet şubesi ve ATM’ler dışında bankacılık işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. Kapalı olacak bankalar şu şekildedir: Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Garanti BBVA, Akbank, AnadoluBank, Şekerbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Deniz Bank, HSBC.

    Düzenleyen:  - Hayatın İçinden
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Hayatın İçinden > 1 Ocak bankalar açık mı, tatil mi? 1 Ocak 2024 Pazartesi Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi, Halkbank çalışıyor mu kapalı mı? Resmi tatil mi, çalışıyor mu?
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