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    1 Ocak yılbaşında hastaneler açık mı, sağlık ocakları çalışıyor mu? 1 Ocak Pazartesi 2024 resmi tatil mi, ASM'ler hizmet verir mi, hastaneler kapalı mı?

    Yeni yıla girmemize sayılı günler kala internet üzerinden 1 Ocak  ile ilgili araştırmalar hız kazanmaya başladı. 1 Ocak hastaneler açık mı, sağlık ocakları çalışıyor mu? 1 Ocak Pazartesi 2024 yılbaşı resmi tatil mi, hastaneler kapalı mı? Yeni yılın ilk günü olması nedeniyle 2024 resmi tatil günleri araştırılmaya başlandı.1 Ocak hakkında, en çok araştırılan konulardan birisi ise 1 Ocak hastaneler açık mı? sorusu oldu. 

    1 Ocak yılbaşında hastaneler açık mı, sağlık ocakları çalışıyor mu? 1 Ocak Pazartesi 2024 resmi tatil mi, ASM&#039;ler hizmet verir mi, hastaneler kapalı mı?
    Hayatın İçinden Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    1 Ocak hastaneler açık mı, sağlık ocakları çalışıyor mu sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Kış aylarında olmamız sebebiyle hastalıkların artmış olduğu bu dönemde ve yeni yılın yaklaşmasından dolayı akıllara takılan sorulardan birisi hastanelerin 1 Ocak tarihinde açık olup olmayacağı. Hastanede işi olan hastalar bu sorunun cevabını aramaya başlamışlardır. İşte detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

    1 OCAK PAZARTESİ 2024 HASTANELER AÇIK MI?

    Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgiler ışığında 1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil olarak kabul edilir. 1 Ocak Pazartesi günü belirtildiği üzere tüm özel ve kamu kurumlarına tatil olduğundan dolayı bu durumda tüm özel ve kamu hastaneleri de kapalı olacaktır. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir. Bu bilgilere bakıldığı zaman da 31 Aralık ve 1 Ocak'ta hastanelerin poliklinikleri kapalı olması bekleniyor. Hastanelerin yalnızca Acil Servis bölümleri açık olacaktır.

    1 OCAK PAZARTESİ SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞIYOR MU?

    Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgiler ışığında 1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil olarak kabul edilir. 1 Ocak Pazartesi günü belirtildiği üzere tüm özel ve kamu kurumlarına tatil olduğundan dolayı bu durumda sağlık ocakları yani aile sağlığı merkezleri de  kapalı olacaktır. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir. Bu bilgilere bakıldığı zaman da 31 Aralık ve 1 Ocak'ta aile sağlığı merkezlerinin kapalı olması bekleniyor. Sağlık ocakları 2 Ocak Salı günü itibariyle hizmete devam edecektir.

    AİLE SAĞLIK MERKEZLERİ ÇALIŞIR MI?

    Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple 1 Ocak Pazartesi günü bazı kurumlar kapalı olacak. Ancak hastanelerin acil bölümleri hasta kabulüne devam edecek.

    Düzenleyen:  - Hayatın İçinden
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Hayatın İçinden > 1 Ocak yılbaşında hastaneler açık mı, sağlık ocakları çalışıyor mu? 1 Ocak Pazartesi 2024 resmi tatil mi, ASM'ler hizmet verir mi, hastaneler kapalı mı?
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