Aşka Düşman nerede çekildi? Aşka Düşman hangi il, ilçede çekiliyor?

5 Ocak 2024 11:20 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 11:26

Aşka Düşman dizisi nerede çekildi, sorusu sıklıkla aratılan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Yeni sezon dizileri arasında yer alan Aşka Düşman dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Başrollerinde Nazan Kesal, Cem Yiğit Üzümoğlu, Buse Meral gibi oyuncuların yer aldığı dizi aşka düşman bir anne tarafından yetiştirilen kızlarının yaşadıkları imkansız aşk hikayelerine odaklanıyor.

AŞKA DÜŞMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Aşka Düşman dizisinin ilk bölümü İzmir Karaburun’da çekildi. İnci ve Doktor Uygar karakterinin ilgi çeken sahnesi ise İzmir Karaburun’da bulunan Beyaz Kayalar Koyu’nda çekildi.

İZMİR KARABURUN NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Karaburun, İzmir ilinin ilçelerinden biridir. İzmir şehir merkezine 106 kilometre mesafede yer alır. Güneyinde Urla, batısında, kuzeyinde ve doğusunda Ege Denizi bulunur. Karaburun Yarımadası’nda bulunan ilçe, nüfus bakımından İzmir’in en küçük ikinci ilçesidir.

Karaburun’a hava yolu ile 100 km uzaklıktaki Adnan Menderes havalimanından ulaşılabilir. Şehirler arası otobüs ile gitmeyi tercih edenler Karaburun Otobüs Terminali’nden ilçeye ulaşım sağlanıyor. Demiryolu ile İzmir Mavi Tren hattıyla Basmane durağına kadar ulaşım sağladıktan sonra İzban ile aktarma yaparak ilçeye ulaşabilir.

AŞKA DÜŞMAN DİZİSİ KONUSU

Yönetmen koltuğunda Mesude Eraslan’ın oturduğu TV8 Ekranlarında izleyicisiyle buluşan dizi, aşka düşman bir anne tarafından yetiştirilen İnci’nin Doktor Uygar ile yaşadığı imkansız aşk hikayesine odaklanıyor.

AŞKA DÜŞMAN OYUNCULARI

Başrollerini Nazan Kesal, Buse Meral ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun yer aldığı dizide Merve Nur Bengi, Esra Ruşan, Ebru Aykaç, Bedia Ener, Barış Aytaç, Bither Dinçel ve Lavinya Ünlüer gibi isimler yer alıyor.

Nazan Kesal (Bahriye)

Buse Meral (İnci Neva)

Cem Yiğit Üzümoğlu (Doktor Uygar)

Merve Nur Bengi (Mahur)

Esra Ruşan (Feraset)

Ebru Aykaç (Neriman)

Bedia Ener (İsmet)

Barış Aytaç (Kenan)

Bihter Dinçel (Savcı)

AŞKA DÜŞMAN DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

4 Ocak Perşembe akşamı izleyiciyle buluşan Aşka Düşman dizisi, her perşembe 20.00’de TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.