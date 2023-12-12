Bu hafta sonu kar var mı? 16 17 Aralık cumartesi pazar kar yağacak mı? Hafta sonu hava durumu

12 Aralık 2023 15:11 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 15:13

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bu hafta sonu kar var mı, sorusu havaların soğumasıyla ve kar soğukları geldi düşüncesiyle daha da arttı. Ülkemizin yüksek kesimlerinde kar yağışları başladı ancak batı kesimde kar yağışı henüz gerçekleşmedi. Bu hafta sonu kar var mı? 16 17 Aralık cumartesi pazar kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, hafta sonu hava durumu...

BU HAFTA SONU KAR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumunu paylaşarak hafta sonu dikkat edilmesinin altını çizdi. Prof. Dr. Orhan Şen’den kar yağışı uyarısı yaparak İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusunu yanıtladı.

Haftalık Hava Tahmini (13 - 19 Aralık 2023)

İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde artarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

CUMA GÜNÜ KAR MI YAĞACAK?

Prof. Dr. Orhan Şen'in aktardığına göre, Cuma günü yurt geneline soğuk hava dalgası geliyor. Hafta sonuna girerken hava sıcaklıkları hızla düşecek. Bu soğuk hava dalgası 3 - 4 gün boyunca sürecek.

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonuna doğru hava sıcaklıkları düşmekte. Sıcaklıkların pazar günü daha da azalması bekleniyor. Sıcaklık Marmara, Batı ve orta Karadeniz ile İç Anadolu’da 8-9 derece düşecek.

Pazar günü Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi Karadeniz’in iç kesimlerinde kar yağması bekleniyor. Ayrıca, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Kastamonu, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Afyonkarahisar, Ankara'da kar bekleniyor.