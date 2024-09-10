8 Aralık 2023 14:27 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 14:33

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbula ne zaman kar yağacak, bu hafta sonu kar var mı? sorularının yanıtı yeni yıla yaklaşırken araştırılmaya devam ediyor. Bu hafta sonu kar var mı? Kar ne zaman yağacak 2024? 9 10 Aralık hafta sonu hava durumu... İstanbul hava durumu tahminlerini sizler için derledik. 5 günlük hava durumu tahminleri haberimizde yer almaktadır. İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu hava durumu raporu...

BU HAFTA SONU KAR VAR MI?

İstanbul'da Aralık ayının geri kalan günlerinde kar yağışı beklendiğine dair Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama gelmedi. MGM'nin dikkat edilmesi için uyardığı iller haberimizde.

Haftalık Hava Tahmini

(8 - 14 Aralık 2023)

Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının cuma ve cumartesi günleri batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri altına düşeceği, ancak hafta başından itibaren batı kesimlerde tekrar artarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ UYARDI! HAFTA SONU KAR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yağışların akşam saatlerinden itibaren Kahramanmaraş, Osmaniye, Malatya, Adıyaman ve Elazığ çevreleri ile Gaziantep'in doğusunda etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bu gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren de Tunceli, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeyinde kuvvetli, Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzeyinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak etkili olacak.

Van, Erzurum ve Erzincan'ın güneyi ile Hakkari'nin kuzeyi ve Şırnak'ın doğusunda yüksek alanlar ile dağlık kesimlerde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı etkisini gösterecek.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, beklenen yağışların Ardahan ve Kars çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Erzurum çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak kuvvetli yağışların zamanla gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar, yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması öngörülüyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı alması beklenen yüksek ve dağlık kesimlerde don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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