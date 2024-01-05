5 Ocak 2024 12:16 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 12:21

Terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda facianın önüne geçilmesi için canını siper eden şehit polis memuru Fethi Sekin, saldırının üzerinden yıllar geçimesine rağmen unutulmuyor. Fethi Sekin ne zaman şehit oldu? Polis memuru Fethi Sekin kimdir? Aslen nereli?

FETHİ SEKİN NE ZAMAN ŞEHİT OLDU?

5 Ocak 2017’de İzmir Adalet Sarayı’nın C blok girişinde bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve saldırıda kurşunların sekmesi sonucu şehit olan adliye çalışanı Musa Can, şehadetlerinin 6. yılında anılıyor.

FETHİ SEKİN KİMDİR?

Fethi Sekin, 1973 yılında Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde doğdu. Lise eğitiminden sonra Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulundan 1995 yılında mezun oldu. İlk görev yeri olan Kilis’ten 1999 yılında Bingöl’e tayin olan Sekin, 2002 yılında İzmir’de görevine devam etti. İzmir’de yaklaşık olarak 9 yıl boyunca Motosikletli Şahinler Timi’nde çalıştı. Evli ve 3 çocuk babası Sekin, İzmir Adliyesinde görevliydi.

İZMİR ADLİYESİ SALDIRISI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

5 Ocak 2017 günü saat 16.00 civarı saldırıyı planlayan PKK’lı 2 terörist bomba ve silah yüklü otomobille İzmir Adliyesi C kapısı önüne geldi. Sürücü koltuğundaki terörist, İzmir Adliyesi C kapısı önünde bulunan polis memuru Oğuzhan Batuhan Atik’e çarptı. Planları dahilinde olmadığı anlaşılan bu olay sonrası panikleyen teröristler, bomba yüklü araçtan inerek uzaklaştı. Caddenin karşısına geçen teröristler bomba yüklü aracı patlattı. Patlama sesini duyan görevli polis memuru Fethi Sekin, teröristlerle çatışmaya başladı. Teröristlerden birini etkisiz hale getiren Sekin, diğer teröristin bir aracın arkasından açtığı ateş sonucu vurularak şehit oldu.



Fethi Sekin’i şehit eden terörist, olay yerine gelen polis tarafından etkisiz hale getirildi.

FETHİ SEKİN MEZARI NEREDE?

Fethi Sekin, 7 Ocak 2017’de memleketi Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde toprağa verildi.

Adliye önünde saldırı ve çatışmanın yaşandığı İslam Kerimov Caddesi’nin ismi Şehit Polis Fethi Sekin olarak değiştirildi. Memleketi Elazığ’da şehir hastanesine adı verilen Şehit Polis Fethi Sekin’in ismi, Türkiye’nin dört bir yanındaki parklara, sokaklara, caddelere verilerek yaşatılıyor.