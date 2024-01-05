İlk Türk astronot ne zaman uzaya gidiyor? Uzaya giden Türk astronot Alper Gezeravcı kimdir? Alper Gezeravcı kaç yaşında, nereli, rütbesi nedir? 

5 Ocak 2024 17:15 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 17:21

İlk Türk astronot ne zaman uzaya gidiyor, sorusunun cevabı merak edilen konular arasında yer alıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) görev yapacak ilk Türk astronot ne zaman gidiyor? Uzaya giden ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı kimdir? Alper Gezeravcı kaç yaşında ve nereli? Alper Gezeravcı rütbesi nedir? Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek ilk ticari astronot misyonu Ax3’ün yeni havalanma tarihi açıklandı.

İLK TÜRK ASTRONOT NE ZAMAN UZAYA GİDİYOR?

Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunun yeni tarihi belli oldu. Olumsuz hava şartları ve SpaceX’in fırlatma planındaki değişiklikler nedeniyle ertelenen fırlatma 17 ocağı 18 ocağa bağlayan gece saat 01.11’de gerçekleşecek.

Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gidecek ve tüm Avrupa’yı kapsayan ilk ticari astronot misyonu Ax3 mürettebatıyla birlikte 17 Ocak 2024 tarihinde havalanacak. 1 buçuk gün sürecek yolculuk 19 Ocak 13.15’te tamamlanacak. Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada görev için gerekli olan karantina sürecinin başladığını duyurdu.

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Hava Kuvvetleri’nde 21 yıl görev yapan ve büyük başarılara imza attı. Hava Harp Okulu’nda Elektronik Mühendisliği alanında eğitim aldı. ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü’nde Harekat Araştırması alanında yüksek lisansını tamamladı. F-16 Pilotu - Standardize Filo Akademik Kol Komutanı olarak görev yaptı.

ALPER GEZERAVCI RÜTBESİ NEDİR?

Uzaya giden ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı albaylık rütbesinde.

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONUNDA NE KADAR KALACAK?

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alarak Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalması planlandı. Bu süreç içerisinde Gezeravcı, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.