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Tosya, Amasya'da deprem mi oldu? SON DEPREMLER | AFAD Kandilli deprem listesi! En son deprem nerede oldu?
Tosya, Amasya'da deprem mi oldu sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Tosya, Amasya'da deprem mi oldu? AFAD Kandilli deprem listesi! En son deprem nerede oldu?
Tosya, Amasya'da deprem mi oldu sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. 27 Aralık günü Tosya, Amasya'da meydana gelen depremler araştırılıyor. Sarsıntı hissedilmesinin ardından vatandaşlar Tosya, Amasya'da deprem mi oldu? 27 Aralık SON DAKİKA! Tosya, Amasya'da deprem kaç büyüklüğünde oldu? sorularına yanıt aradı.
ÇANKIRI'DA DEPREM Mİ OLDU?
27 Aralık günü Çankırı'da meydana gelen deprem pek çok yerde hissedildi.
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Hayatın İçinden
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi