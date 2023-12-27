ZOMBİ GEYİK HASTALIĞI NEDİR? Zombi geyik hastalığı Türkiye'de var mı, insana bulaşır mı?

27 Aralık 2023 13:45 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 13:45

Zombi geyik hastalığı nedir, insanlara bulaşır mı? sorularına yanıt aranmakta. Geçtiğimiz yıllarda ABD’de birçok hayvanın yakalanmış olması sonrası konuyla ilgili gündeme gelen maddelerin arttığını görüyoruz. Zombi geyik hastalığı Türkiye'de var mı, insana bulaşır mı? Kış ayları içerisinde olduğumuz şu günlerde hastalıklarla mücadele ederken aynı zamanda bilim insanlarının yapmış olduğu bu çarpıcı ve korkutucu açıklamalar bir felaketin yavaş yavaş geldiğinin göstergesi mi? ABD’nin Wyoming eyaletinde 800 geyikte görülen Zombi Geyik Hastalığının ilk belirtileri, ağızda salya akması, uyuşukluk, tökezlenmiş ve boş bakışlar. Zombi geyik hastalığı nedir? Zombi geyik hastalığının belirtileri nelerdir? Zombi geyik Hastalığı nasıl bulaşır? Detaylar haberimizde…

ZOMBİ GEYİK HASTALIĞI NEDİR?

duğu Zombi Geyik Hastalığının insanlara da bulaşabileceği uyarısı yapan bilim insanları, bu hastalığın yavaş ilerleyen bir hastalık olduğuna değinmişlerdir ve Zombi Geyik Hastalığının endişe verici olduğu açıklamasını yapmışlardır. ABD’nin Wyoming eyaletinde 800 geyikte görülen Zombi Geyik Hastalığının ilk belirtileri ise şu şekilde; Ağızda salya akması, uyuşukluk, tökezlenmiş ve boş bakışlar.

ZOMBİ GEYİK HASTALIĞI İNSANLARA BULAŞIR MI?

Zombi Geyik Hastalığının bir diğer ismi Kronik İsraf Hastalığıdır (CWD). Bu hastalığı araştıran Dr. Cory Anderson’a göre hayvanlardan insanlara bulaşabilecek bu hastalık bir gecede bir çiftlikten çıkıp çığır açabilecek kapasitededir. Herkesin sağlıklı bir şekilde hayatlarına dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Dr. Anderson “Kimse bunun kesinlikle olacağını söylemiyor ama insanların hazırlıklı olması önemli.” Diye konuştu. İngiltere’de 1980-1990 yılları arasında sığırlara enfekte et ve kemik tozu verilerek yayılan deli dana hastalığından sonra 4,4 milyon büyükbaş hayvan katledilmişti.

ZOMBİ GEYİK HASTALIĞI HAKKINDA

Zombi geyik hastalığı genellikle sığırlar için ölümcül sonuçlar doğurabilen bir hastalıktır. Çünkü hayvanlardaki merkezi sinir sistemini enfekte ederek hayvanların agresif tavırlar sergilemesini ve hareket kombinasyonunun düzensiz olmasını sağlamaktadır. Mesela bu hareket kombinasyon düzensizliğine bir örnek verilecek olursa hayvanın su içmesi gerekirken suyun içine kafasını sokmasıdır.

Sonraki zamanlardan bu yana kadar 178 insanın ölümü ile sonuçlanan bu hastalık insan varyantına bağlanmıştır. Zombi geyik hastalığı, bir ortama bulaşırsa o ortamdan temizlenmesi oldukça zordur. Bu konuda bilim insanları zombi geyik hastalığına sebep olan mikroorganizmaların ve virüslerin kirde veya yüzeylerde yıllarca kalabileceğini hatta Covid-19’un aksine dezenfektanlara, formaldehite, radyasyona ve 600 derecede yanmaya karşı dirençli olduğunu söyledi.

ABD’li biyoteknoloji şirketi Ginkgo Bioworks’un hayvanlardan insanlara bulaşan zombi geyik hastalığı gibi hastalıkların 2050 yılında 2020 yılına kıyasla 12 kat artacağını ve çok fazla insanı öldürebileceğini açıklamıştır. Aynı zamanda ABD’li biyoteknoloji şirketi küresel ısınma ve ormansızlaşmanın artması nedeniyle gelecekte bu tür hastalıkların giderek artacağını belirtmiştir. Şirketin araştırmalarına göre 1963 ile 2019 yılları arasında salgın hastalıklar her yıl %5, ölümler ise %9 oranında artmıştır.