Hallâc-ı Mansur hazretleri, sôfiyye-i aliyye denilen büyük velîlerdendir.

Onun devrinde birinin kuşu âniden ölmüştü...

Buna çok üzülüyordu ki, bu velîye rastlayıp söyledi kuşunun öldüğünü.

Büyük velî;

“İstiyorsan dirilsin” buyurdu.

Adam;

“Çok isterim, ama dirilmez ki” dedi.

Büyük velî;

“Allahü teâlâ dilerse dirilir” buyurdu.

O anda, bi iznillah “kuş” canlanıp geldi yanlarına.

Adam sevinçten uçuyordu...

● ● ●

Bir gün bu zâta;

“Efendim, duânın kabûl olacağı anlar var mıdır?” diye sordular.

Buyurdu ki:

“Elbette vardır. Farz namâzlardan sonra, Kâbe-i şerîfi ilk görünce ve mümin mümini görünce, yapılan duâlar kabûl olur. Onun için müminle karşılaşınca selâm veriyoruz. Zîrâ selâm, en büyük duâdır.”

● ● ●

Bir sohbetinde de;

“Kardeşlerim! Allah’ın kullarına yardım edin” buyurdu.

Ve ekledi:

"Hadîs-i şerîfte Peygamberimiz aleyhisselâm (Bir mümin kardeşinin bir ihtiyâcını karşılamak için giden kimseye, her adımı için yetmiş sevap verilir ve yetmiş günâhı affolunur) buyurdu."

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...