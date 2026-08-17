"Bana elinde bayrakla gel!.."

Hak dostlarından Bayraklı Sultân diye tanınan Yûnus Mürebbî hazretleri, 1204 senesinde Selçuklu kumandanlarından Hüsâmeddîn Çoban Bey komutasındaki orduyla Kastamonu'nun fethine katıldı.

Çok gençti...

Ama dinçti.

Bir gün komutanın huzûruna çıktı.

Selâm verdi...

Ve kendisine;

"Kumandanım, izin verirseniz ben bayraktar olmak istiyorum" dedi.

Heyecânlıydı!

Kumandan ona baktı.

Çocuk sayılacak yaşta olduğunu görünce;

“Hayır, sen henüz küçüksün" dedi.

O, bu cevâbı aldı.

Çok fazla üzüldü!

Ve kumandanına;

“Ama ben, dün gece rüyâmda, Sevgili Peygamber Efendimizi gördüm" dedi.

Komutan sordu:

"Nasıl gördün?"

"Efendimiz bana; "Ey Yûnus! Sen yarın bana kavuşacaksın, fakat elinde bayrakla gel" buyurdu.

Kumandan;

"Pekâlâ" dedi.

Ve izin verdi.

Genç Yûnus sancağı kaptı ve beline bir urgan sarıp, ucunu kale burçlarına fırlattı.

Dökülen kızgın yağlara ve alevli paçavralara aldırmadan yukarı tırmandı!

Burca yetişti.

Sancağı dikti.

Sonra elindeki kılıçla kale kapısının halatlarını keserek kapıyı açtı.

Açılan kapıdan içeri giren askerlerimiz kaleyi fethettiler.

Onlar kaleye girdiler.

O ise Cennete girdi...

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