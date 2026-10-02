Bir Hüseyin Efendi vardı ki, Kâdirî şeyhiydi önceleri. Ancak Abdülhakîm Arvâsî hazretlerini görünce, şeyhliği bırakmış, ona talebe olmuştu...
Bu zât anlatıyor:
-Bir zaman fakîrdim.
Dostların yardımıyla geçinirdim.
Kış gelmiş, odun alacak parayı tedârik edemiyordum.
Bir gün bir piyango bileti alıp cüzdanıma sakladım gizlice. Çünkü câiz olmadığını biliyordum.
Kalbimden;
“Eğer para çıkarsa sâdece odun alacağım. Yâ Rabbî! Söz veriyorum. Bu parayı başka şeye harcamayacağım” dedim.
Bilet cebimdeydi.
Gittim Efendi hazretlerine.
Beni görür görmez;
“Hüseyin Efendi! Piyango biletiyle odun almak bile câiz değildir" buyurdu.
Çıkınca yırtıp attım.
Bir daha da ondan gizli bir şey yapmadım.
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Bu zât bir gün sohbetinde;
“Ehl-i sünnet âlimlerini ve evliyâları seven ve İslâma hizmet eden mümin çok şanslıdır. Çünkü bir hadîs-i şerîfte; (Unutulmuş bir sünnetimi meydana çıkarana yüz şehit sevâbı vardır) buyuruldu” diye nakletti.
Dinleyenler sordu:
“Bu müjdeye nasıl kavuşulur efendim?”
Büyük velî cevâben;
“Bunun için Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını dağıtarak, hediye ederek veyâ satarak, İslâmiyeti yaymaya çalışmak lâzımdır” buyurdu.