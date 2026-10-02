Bir Hüseyin Efendi vardı ki, Kâdirî şeyhiydi önceleri. Ancak Abdülhakîm Arvâsî hazretlerini görünce, şeyhliği bırakmış, ona talebe olmuştu...

Bu zât anlatıyor:

-Bir zaman fakîrdim.

Dostların yardımıyla geçinirdim.

Kış gelmiş, odun alacak parayı tedârik edemiyordum.

Bir gün bir piyango bileti alıp cüzdanıma sakladım gizlice. Çünkü câiz olmadığını biliyordum.

Kalbimden;

“Eğer para çıkarsa sâdece odun alacağım. Yâ Rabbî! Söz veriyorum. Bu parayı başka şeye harcamayacağım” dedim.

Bilet cebimdeydi.

Gittim Efendi hazretlerine.

Beni görür görmez;

“Hüseyin Efendi! Piyango biletiyle odun almak bile câiz değildir" buyurdu.

Çıkınca yırtıp attım.

Bir daha da ondan gizli bir şey yapmadım.

● ● ●

Bu zât bir gün sohbetinde;

“Ehl-i sünnet âlimlerini ve evliyâları seven ve İslâma hizmet eden mümin çok şanslıdır. Çünkü bir hadîs-i şerîfte; (Unutulmuş bir sünnetimi meydana çıkarana yüz şehit sevâbı vardır) buyuruldu” diye nakletti.

Dinleyenler sordu:

“Bu müjdeye nasıl kavuşulur efendim?”

Büyük velî cevâben;

“Bunun için Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını dağıtarak, hediye ederek veyâ satarak, İslâmiyeti yaymaya çalışmak lâzımdır” buyurdu.

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