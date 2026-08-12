"Gıybet, kul hakkına girer!"

Büyük velîlerden ve Tâbiîn’in tanınmışlarından olan Avn bin Abdullah hazretleri, 733 (H.115) senesinde vefât etti.

Bir gün Avn bin Abdullah ağlıyor, gözyaşlarını yüzüne sürüyordu!

Görenler şaşırdılar.

Hayretle kendisine;

"Gözyaşlarını niçin yüzüne sürüyorsun, hikmeti nedir?" dediler.

Bir "âh!" çekti.

Ve cevâben;

"Allah korkusuyla akan göz yaşlarının ıslattığı uzuvları, Allahü teâlâ Cehennemde yakmaz!" buyurdu.

● ● ●

Bir gün de sevdiklerine;

“Ben, Rabbimden tek bir şey istiyorum!” buyurdu.

Merak edip dediler ki:

“O nedir efendim?”

Cevâbında;

“Ona, hiç gıybet etmemiş bir kul olarak kavuşmak istiyorum. Çünkü gıybet, ‘kul hakkı’na girer. Kıyâmet gününde, hiç kimsenin, beni böyle bir şey için aramasını istemiyorum” buyurdu.

Sordular:

“Bunun için ne yapmalıyız?”

Buyurdu ki:

“Dünyâdayken helâlleşin!”

Dediler ki:

“Ya helâl etmezse?”

Cevâben;

“Ne yapıp edin, o helâlliği alın, yoksa âhirette çâresi bulunmaz” buyurdu.

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