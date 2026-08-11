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“Nefis nasıl kırılır efendim?”

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
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Büyük velîlerden ve Tâbiîn’in tanınmışlarından olan Avn bin Abdullah hazretleri, 733 (H.115) senesinde vefât etti.

Bir gün arkadaşlarıyla birlikte kırlara çıktılar.

Hava çok sıcaktı...

Bir ara ayrıldı.

Geri gelmesi gecikince, arkadaşları merak etti.

Ve onu aramaya çıktılar.

Bulduklarında, bir yere uzanmış uyuyordu.

Her taraf günlük güneşlikken o gölgedeydi.

O yerde hiç ağaç da yoktu...

Bu işi merak ettiler.

Ve başlarını kaldırınca, bir “bulutun” ona gölge yaptığını gördüler.

Hepsi duygulandı!

Hazret-i Avn uyandı...

Ve onlara;

"Arkadaşlar! Sizden ricâm, ben hayatta olduğum müddetçe bu durumdan kimseye bahsetmeyin" dedi.

● ● ●

Bu zât bir sohbetinde;

“İnsanın en büyük düşmanı, nefsidir. Dînin her bir emrinde bu nefsi kırmak vardır” buyurdu.

Sordular:

“Nefis nasıl kırılır efendim?”

Cevâben;

“İstişâre edin, nefis, istişâre etmek, fikir sormak istemez. ‘Ben de biliyorum’ der. Yolda bir mümine rastlarsanız, önce siz selâm verin. Müsâfaha ederken önce siz uzatın elinizi. Kırıldığınız kimseden, önce siz özür dileyin. Bunlar da nefsi kırar” buyurdu.

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